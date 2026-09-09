 Thomas Christiansen seguirá siendo técnico de Panamá
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Thomas Christiansen seguirá siendo técnico de Panamá

Christiansen continuará al frente de Panamá hasta 2030, liderando el proyecto de la selección canalera con la mira puesta en una nueva clasificación mundialista.

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Thomas Christiansen técnico de la selección de Panamá, EFE
Thomas Christiansen técnico de la selección de Panamá / FOTO: EFE
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La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó este martes la renovación del entrenador Thomas Christiansen, quien continuará al frente de la Selección Mayor Masculina de Panamá hasta 2030. El organismo hizo oficial la continuidad del hispano-danés mediante sus redes sociales con el mensaje: "¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera". De esta manera, la federación apuesta por la continuidad de un proyecto que ha colocado al combinado canalero entre los protagonistas de la Concacaf.

La renovación representa también el punto de partida de un nuevo proceso con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. Christiansen, quien asumió el cargo en 2020, fue el encargado de conducir a Panamá hacia su segunda participación mundialista, consolidando además una nueva generación de futbolistas que tomó el relevo de varios de los referentes que hicieron historia con la clasificación a Rusia 2018. En 92 partidos dirigidos, el técnico acumula 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

Panamá apuesta por seguir el proceso de Christiansen

Durante su gestión, Panamá alcanzó en tres ocasiones consecutivas el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y consiguió el subcampeonato en el torneo. También llevó al equipo a la final de la Copa Oro de 2023, alcanzó los cuartos de final de la Copa América 2024 —por primera vez en la historia panameña— y logró convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección absoluta en junio de 2025. Su ciclo también estuvo marcado por el crecimiento del combinado en el ranking FIFA, al pasar del puesto 81 en septiembre de 2020 al 29 en 2025, antes de caer al 44 tras su participación en el Mundial de 2026.

Christiansen comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación para presentar los detalles del nuevo ciclo y explicar la estructura que tendrá el fútbol de selecciones masculinas de Panamá. Con la mirada puesta en 2030, la FEPAFUT vuelve a depositar su confianza en un entrenador que ha construido un proceso sostenido, promovido nuevos talentos y elevado las expectativas de una selección que busca seguir creciendo en el escenario internacional.

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Thomas Christiansen, técnico de Panamá - FEPAFUT

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