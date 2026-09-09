Colapsa vivienda en Villa Hermosa I, San Miguel Petapa

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este miércoles, 9 de septiembre, que se encuentra dando seguimiento a una emergencia ocurrida en Villa Hermosa I, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
Según el reporte preliminar de la institución, una vivienda colapsó en el sector 2 de esa localidad. Las causas no han sido confirmadas, pero se mencionó la posibilidad de que haya sido resultado de la crecida de un río que pasa por el sector.
La entidad detalló que los integrantes de los Bomberos Municipales Departamentales le brindaron asistencia a las personas afectadas, quienes presentaban crisis nerviosa y fueron autoalbergadas con familiares.
Reciente emergencia
El pasado fin de semana se reportó la caída de una vivienda en el sector 4 de Villa Hermosa 1, San Miguel Petapa, tras una jornada que estuvo marcada por fuertes lluvias.
Los vecinos del sector expresaron a medios locales que hay otros inmuebles en situación de riego, principalmente por las constantes crecidas del río Platanitos, que atraviesa la zona, por lo que hicieron el llamado a las autoridades para verificar la situación.