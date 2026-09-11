Previa de fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Nacional

San Pedro, Aurora, Comunicaciones, Xelajú, Malacateco y Suchitepéquez son los seis equipos que tendrán que actuar como visitantes durante la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero esas visitas podrían complicar su traslado debido a la serie de bloqueos que la última semana han afectado al país, y que este viernes se reporta una situación crítica con varios puntos cerrado.
Dado a los desplazamientos, equipos como Aurora, Comunicaciones, Xelajú, Malacateco y Suchitepéquez podrían encontrar algún tipo de obstáculo en su camino, por lo que las juntas directivas deben de realizar un trabajo logístico para prever cualquier tipo de inconveniente en ruta.
La novena fecha arranca con el derbi entre Marquense y San Pedro en el estadio Marquesa de la Ensenada a las 20:00 horas de este sábado 12 de septiembre. Dada la corta distancia que existe, los "Shecanos" no deberían tener ningún tipo de inconveniente para llegar al escenario deportivo de los "Leones Amarillos del Occidente".
Para el domingo 13 de septiembre se desarrollarán cuatro duelos, Aurora visitará a Mixco a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, y el peligro más latente para el viaje de los "Aurinegros" es la Calzada Roosvelt, donde habitualmente se ha cerrado el paso.
Comunicaciones deberá jugar en Cobán, Alta Verapaz, ante Cobán Imperial a las 13:00 horas, por lo que su viaje si podría representar un peligro en el sentido de encontrarse más de algún cierre vial.
Xelajú visita a Guastatoya en El Progreso a las 17:00 horas, y el viaje de Quetzaltenango al suroriente del país también podría verse afectado.
Por último, Malacateco visitará el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, la casa de Municipal, dicho juego será a las 19:00 horas.
La novena jornada se cierra el lunes 14 a las 19.00 horas y Suchitepéquez visitará a Antigua, el gran problema para los "Venados" es que ya se enfrentarán a las actividades patrias, como el recorrido de antorchas, lo que podría ampliar el tiempo de desplazamiento a la "Ciudad de las Perpetuas Rosas".
Gobierno da 30 minutos para levantar los bloqueos
El ministro Marco Antonio Villeda, titular de Gobernación, dirigió una conferencia de prensa a eso de las 15:00 horas donde actualizó el tema de los bloqueos.
Villeda explicó que este viernes 11 de septiembre se amaneció con 14 puntos de circulación interrumpida en 10 departamentos y municipios del país.
Asimismo, dio un lapso de 30 minutos para que las personas de forma voluntaria levanten los bloqueos y dejar expeditas las rutas.
Esta tarde será fundamental para saber si los manifestantes ceden a la orden del Gobierno de la República de Guatemala o siguen con su postura de seguir bloqueando las rutas a nivel nacional.