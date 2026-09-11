 Real Madrid se examina con toda su artillería ante Rayo
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Real Madrid se examina con toda su artillería ante Rayo Vallecano

Por su parte, el Barcelona vuelve a los entrenamientos para preparar la visita al Levante.

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Real Madrid enfrenta a Rayo Vallecano por LaLiga
Real Madrid enfrenta a Rayo Vallecano por LaLiga / FOTO: @realmadrid
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El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

El equipo de José Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penalti y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto en la temporada para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

Respecto a la cita en el Benito Villamarín, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo en el partido de Liga de Campeones ante el Inter, pero sólo el francés dispuso de minutos.

Aunque Mourinho afirmó al comienzo del curso que no quería trabajar con un "once ideal", algunos puestos de su alineación no parecen negociables. Courtois estará en la portería y el centro de la zaga lo compartirán Huijsen y Konaté, escoltados por las bandas por Dumfries y Cucurella.

Barcelona vuelve a los entrenamientos

Tras debutar en la Liga de Campeones con una victoria frente al Feyenoord (5-0) y la jornada de descanso del jueves, el Barcelona regresó este viernes a los entrenamientos para preparar la visita de este domingo al Ciutat de València en la quinta jornada de LaLiga EA Sports.

La sesión contó con la participación de todos los jugadores disponibles, entre ellos el extremo Jesse Bisiwu, recuperado del golpe que recibió en la final de la Copa Cataluña, y el defensa Eric Garcia, que se ejercitó con una máscara protectora debido a la fractura nasal que sufrió el pasado domingo en Mestalla y estará disponible para el partido contra el Levante.

Así pues, las únicas bajas confirmadas en el equipo azulgrana son los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

El Barcelona volverá a entrenarse este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, posteriormente, Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa.

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Futbol Club Barcelona - @FCBarcelona_es

*Información EFE.

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