 FIFA inhabilita a varios dirigentes por corrupción
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FIFA inhabilita de por vida a varios dirigentes por corrupción

La FIFA sancionó a cuatro dirigentes por corrupción, abuso de poder, conflicto de intereses, uso indebido de fondos, transacciones irregulares y documentación falsificada.

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La Comisión de Ética independiente de la FIFA impuso duras sanciones contra varios exdirigentes de federaciones nacionales por distintos casos de corrupción y manejo irregular de recursos. Entre las medidas destaca la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol contra los expresidentes de las federaciones de Maldivas y Montserrat, Bassam Adeel Jaleel y Vincent Cassell, respectivamente. Ambos fueron además multados con un millón de francos suizos.

En el caso de Jaleel, expresidente de la Federación de Fútbol de Maldivas (FAM), la sanción está relacionada con el uso indebido de fondos correspondientes al Plan de Apoyo de la FIFA por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el organismo rector del fútbol mundial, el dirigente utilizó parte de esos recursos para beneficio personal, una conducta que derivó en la máxima sanción contemplada por la Comisión de Ética.

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Oficinas de la FIFA, en Suiza - Agencia EFE

FIFA endureció sus sanciones

Por su parte, Vincent Cassell, antiguo presidente de la Asociación de Fútbol de Montserrat (MFA), fue sancionado por una serie de infracciones, entre ellas abuso de poder, conflicto de intereses sistémico y uso indebido de fondos de la FIFA y de la propia federación. La resolución también señala conductas que afectaron la integridad física y mental del personal de la organización. A estas sanciones se suman las impuestas a otros dos exfuncionarios: Mohamed Ageel, exdirector de Finanzas de la FAM, recibió una inhabilitación de diez años y una multa de 100.000 francos suizos, mientras que Tendica Hughes, exsecretaria general de la MFA, fue suspendida por 15 años y multada con 150.000 francos suizos.

Según la FIFA, Ageel facilitó y ocultó el uso irregular de fondos mediante documentación falsificada y tampoco colaboró con las investigaciones de la Comisión de Ética. Hughes, en tanto, fue encontrada responsable de facilitar transacciones improcedentes con recursos de la FIFA y de la federación de Montserrat, además de obtener beneficios personales ilegítimos y cometer abuso de poder. Con estas decisiones, el organismo internacional refuerza su postura contra las prácticas que atenten contra la transparencia y la integridad en la administración del fútbol.

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Cartel de la FIFA durante la inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles - EFE

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