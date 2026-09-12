 José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabado
Deportes

José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabado

El técnico del Real Madrid reconoció: “El equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en el segundo tiempo como jugó el primero”.

Compartir:
José Mourinho, técnico del Real Madrid
José Mourinho, técnico del Real Madrid / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró este sábado, en la rueda de prensa posterior a la victoria (4-1) de su equipo frente al Rayo Vallecano en la quinta jornada de LaLiga, que sabía "que el equipo no tenía fuerza para continuar en el segundo tiempo".

"Defino el de hoy como un partido de 45 minutos. A los 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia sería el 3-1, el 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en el segundo tiempo a jugar como ha jugado, sabía que el equipo no lo podía hacer", añadió José Mourinho.

"Un jugador como (Jude) Bellingham ha jugado los últimos diez minutos que ya no tenía ningún tipo de energía. La energía física, pero también es mental, es bajar no solamente la intensidad del juego, es la concentración, más errores, todos han cometido errores en la primera fase de construcción, donde hemos perdido tres o cuatro balones, bloque más bajo, el Rayo con más tiros a puerta... La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido", terminó.

El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLiga

El Real Madrid se reencontró con la victoria al vencer 4-1 al Rayo Vallecano. Mbappé (doblete), Carreras y Bellingham marcaron; Camello descontó tras el descanso.

José Mourinho Habla del aspecto físico de Vinícius

Además, incidió en el estado de forma de Vinícius: "Físicamente está mejor que nunca, le falta un milímetro para llegar a su versión máxima, pero la capacidad de repetir esfuerzos es enorme. Ha entendido que mi exigencia sobre el punto de vista defensivo es alta, y es un proceso que él está asimilando".

"Mentalmente es muy fuerte, tiene muchos años en el Madrid, conoce al Madrid mejor que nadie, toda su vida juega con la responsabilidad de jugar para el Real Madrid, para la selección brasileña, está absolutamente tranquilo, se conoce muy bien y sabe perfectamente que está llegando. Estamos en el momento de las asistencias, de obligar a su mente a interpretar el juego desde el punto de vista defensivo, y ya llegarán los goles", completó, sobre el brasileño, que volvió a dar una asistencia.

Preguntado por la entrada de Marc Cucurella en sustitución de Vinícius, José Mourinho justificó su decisión por el momento del partido, a falta de un minuto del tiempo reglamentario: "Cuando estás 3-1 con cinco minutos por jugar, y cuando tienes un lateral derecho del Rayo, grandísimo jugador, con una capacidad increíble de crear problemas, me ha parecido que era mejor cerrar la puerta, porque el tiempo de hacer filigranas y meter más goles para mí estaba terminado. 3-1 y a casa. Después hemos hecho el cuarto, todavía mejor".

"Estoy contento porque estamos juntos desde hace tres meses, pero solo podemos contar desde que regresaron los que jugaron las semifinales del Mundial. No se puede construir la perfección, un equipo casi perfecto en tres días, en tres meses, algunas veces no es en tres años. Por el momento, lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas positivas, y vamos poco a poco", concluyó José Mourinho. 

*Información EFE.

En Portada

Gobierno asegura abastecimiento de combustibles y liberación de bloqueost
Nacionales

Gobierno asegura abastecimiento de combustibles y liberación de bloqueos

04:29 PM, Sep 12
CACIF reconoce las acciones para garantizar la libre locomociónt
Nacionales

CACIF reconoce las acciones para garantizar la libre locomoción

03:32 PM, Sep 12
Camión sin frenos invade carril contrario en ruta al Atlánticot
Nacionales

Camión sin frenos invade carril contrario en ruta al Atlántico

12:00 PM, Sep 12
Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelot
Internacionales

Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelo

01:35 PM, Sep 12
José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabadot
Deportes

José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabado

06:19 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar