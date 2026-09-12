Juan José Paredes en contra de la capitanía de Fredy Pérez

El exportero de Comunicaciones, Juan José Paredes, catalogado como uno de los grandes referentes de la institución, donde escribió su nombre con letras de oro en la obtención del hexacampeonato blanco, usó sus redes sociales para expresar su descontento por la capitanía de Fredy Pérez en el club.
"Mañana (domingo 13 de septiembre) tendremos un partido bastante difícil contra Cobán Imperial; le tengo mucho aprecio al ‘Tin’ (Agustín Herrera) y le deseo lo mejor; sin embargo, la decisión de darle la capitanía a Fredy (Pérez) en el último partido contra Marquense, fue mala, Fredy muchas veces le ha faltado respeto a la institución", escribió Juan José Paredes en su cuenta personal de X.
Juan José Paredes, actual alcalde de San Francisco, Petén, ha estado activamente dándole seguimiento al Comunicaciones, y tras la designación de José Manuel Contreras como gerente deportivo, el llamado J. J. Paredes expresó su buen punto de vista para otro ídolo de la institución.
El grito de Fredy Pérez a Kevin García
Tras perder el clásico nacional ante Municipal, Comunicaciones aceptó la renuncia del técnico chileno Marco Antonio Figueroa y designó a Kevin García como estratega interino para el duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, el cual sería ante Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán.
Ese partido, jugado el sábado 5 de septiembre dejó una imagen que causó polémica. Era el minuto 90 y Agustín Vuletich reclamó que le habían cometido falta dentro del área penal, y en ese momento, Fredy López le pidió a gritos y de forma exigente a su técnico Kevin García que pidiera revisión de la jugada en el Football Video Support (FVS), una imagen que muchos catalogaron como una falta de respeto al momento de dirigirse así a su entrenador.
Al final, la revisión de la jugada terminó por darle un penal a Comunicaciones y lograr empatar el duelo al 90+4, gracias al tanto de Karel Espino, el cual más adelante no valdría ya que un error de García en la alineación terminó por perder el partido con marcador 3-0 por alineación indebida (no cumplió con la regla 6+5, es decir, 6 jugadores nacionales y 5 extranjeros en el terreno de juego).
Una fecha después, Fredy Pérez salió como capitán ya teniendo al mexicano Roberto Montoya como técnico, pero en ese duelo, el Comunicaciones cayó ante Deportivo Marquense (0-2).
Con todo ese contexto, Juan José Paredes explicó no estar de acuerdo con la capitanía que se le había dado a Fredy Pérez en el duelo ante Marquense.
Comunicaciones visita este domingo a Cobán Imperial en el estadio José Ánge Rossi de Cobán, Alta Verapaz. El duelo será a las 13:.00 horas y se tendrá qué esperar si Fredy Pérez continúa con la capitanía en el equipo o si Montoya le cede el gafete de capitán a otro futbolista ante la ausencia de José Carlos Pinto, un regular capitán.