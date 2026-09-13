Fallece 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

El fútbol guatemalteco está de luto tras el fallecimiento de Francisco López Contreras, conocido cariñosamente como "Pinula" Contreras, quien murió a los 91 años. Comunicaciones confirmó este domingo la noticia y lamentó la partida de uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia, quien defendió durante 14 temporadas los colores del club y también dejó una importante huella con la Selección de Guatemala.
Nacido en Santa Catarina Pinula, municipio que dio origen a su popular apodo, Contreras se desempeñó como extremo derecho y debutó en la Liga Nacional con Comunicaciones en 1955. Durante su extensa trayectoria con los Cremas conquistó cuatro títulos de liga, una Copa Nacional y cuatro Campeón de Campeones. Además, fue protagonista en momentos decisivos, como en 1956, cuando marcó el gol que le dio a Comunicaciones su primer campeonato de liga frente a Municipal. Dos años después volvió a aparecer en un partido determinante ante Xelajú, al anotar en la victoria por 3-0 que aseguró otro título para el conjunto capitalino.
'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones
Su carrera también estuvo marcada por enfrentamientos ante algunos de los clubes más importantes del mundo. En enero de 1959 anotó ante el Santos de Brasil, que contaba con Pelé entre sus figuras, en un histórico encuentro disputado en el Estadio Mateo Flores. Asimismo, formó parte del equipo de Comunicaciones que se midió al Real Madrid en un partido de exhibición en 1960. Un año más tarde, su destacada trayectoria internacional continuó al participar con los Cremas en la primera Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que anotó ante el Águila de El Salvador y ayudó a su equipo a alcanzar la final.
Con la Selección de Guatemala también escribió páginas importantes. Fue parte de los primeros procesos mundialistas del país, participando en las eliminatorias para los Mundiales de 1958 y 1962. Precisamente en este último proceso protagonizó una actuación histórica al marcar tres goles en el empate 4-4 frente a Costa Rica, convirtiéndose en el único futbolista guatemalteco que ha conseguido un triplete ante los costarricenses en una eliminatoria mundialista.
Tras retirarse como jugador, continuó ligado al fútbol como entrenador de Comunicaciones y de sus categorías inferiores, además de dirigir a distintos equipos del país. Su legado queda ligado para siempre a la historia del fútbol nacional y de Comunicaciones.