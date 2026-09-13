 Fallece 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones
Deportes

Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

El fútbol guatemalteco despide a “Pinula” Contreras, histórico jugador de Comunicaciones y la Selección Nacional, quien falleció a los 91 años.

Compartir:
Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones - RR.SS.
Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones / FOTO: RR.SS.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fútbol guatemalteco está de luto tras el fallecimiento de Francisco López Contreras, conocido cariñosamente como "Pinula" Contreras, quien murió a los 91 años. Comunicaciones confirmó este domingo la noticia y lamentó la partida de uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia, quien defendió durante 14 temporadas los colores del club y también dejó una importante huella con la Selección de Guatemala.

Nacido en Santa Catarina Pinula, municipio que dio origen a su popular apodo, Contreras se desempeñó como extremo derecho y debutó en la Liga Nacional con Comunicaciones en 1955. Durante su extensa trayectoria con los Cremas conquistó cuatro títulos de liga, una Copa Nacional y cuatro Campeón de Campeones. Además, fue protagonista en momentos decisivos, como en 1956, cuando marcó el gol que le dio a Comunicaciones su primer campeonato de liga frente a Municipal. Dos años después volvió a aparecer en un partido determinante ante Xelajú, al anotar en la victoria por 3-0 que aseguró otro título para el conjunto capitalino.

'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

Su carrera también estuvo marcada por enfrentamientos ante algunos de los clubes más importantes del mundo. En enero de 1959 anotó ante el Santos de Brasil, que contaba con Pelé entre sus figuras, en un histórico encuentro disputado en el Estadio Mateo Flores. Asimismo, formó parte del equipo de Comunicaciones que se midió al Real Madrid en un partido de exhibición en 1960. Un año más tarde, su destacada trayectoria internacional continuó al participar con los Cremas en la primera Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que anotó ante el Águila de El Salvador y ayudó a su equipo a alcanzar la final.

Con la Selección de Guatemala también escribió páginas importantes. Fue parte de los primeros procesos mundialistas del país, participando en las eliminatorias para los Mundiales de 1958 y 1962. Precisamente en este último proceso protagonizó una actuación histórica al marcar tres goles en el empate 4-4 frente a Costa Rica, convirtiéndose en el único futbolista guatemalteco que ha conseguido un triplete ante los costarricenses en una eliminatoria mundialista.

Tras retirarse como jugador, continuó ligado al fútbol como entrenador de Comunicaciones y de sus categorías inferiores, además de dirigir a distintos equipos del país. Su legado queda ligado para siempre a la historia del fútbol nacional y de Comunicaciones.

Foto embed
Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones - RR.SS.

En Portada

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027t
Nacionales

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027

08:39 AM, Sep 13
Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nuevat
Nacionales

Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nueva

07:32 AM, Sep 13
Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidost
Internacionales

Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidos

08:01 AM, Sep 13
Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levantet
Deportes

Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levante

10:20 AM, Sep 13
Fallece Francisco Pinula Contreras, leyenda de Comunicacionest
Deportes

Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

08:54 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Liga NacionalEstados UnidosSeguridadReal MadridCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar