Comunicaciones y Suchitepéquez reciben fuerte castigo

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional del futbol de Guatemala emitió sus resoluciones respecto a lo ocurrido durante la celebración de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, la cual se realizó entre viernes 18 y domingo 20 de septiembre, y en donde se fijan sanciones económicas para Comunicaciones y Deportivo Suchitepéquez por el mal actuar de sus aficiones.
Respecto a la sanción a Comunicaciones, donde hubo una multa de 20 mil quetzales, la resolución señala: "Al finalizar el juego, un gripo de aproximadamente 150 aficionados plenamente identificados de una barra de Comunicaciones (Ultra Sur) ingresaron a la fuerza por la entrada norte del estadio. Empujaron con patadas el portón que da ingreso a los camerinos y evadieron la seguridad privada (40 elementos) y de la Policía Nacional Civil (13 elementos)".
En el informe se detalla que, al momento de ingresar a la zona de camerinos y arremetieron con patadas y lanzamiento de objetos a la puerta del camerino de Comunicaciones.
En el informe que proporcionó el comisario César Castillo también se explica que la afición estuvo alrededor de 30 minutos intentando abrir la puerta del camerino para agredir a los propios jugadores, pero al no lograron, los invasores "por su propia voluntad abandonaron las instalaciones sin causar ningún daño físico al equipo local y visitante, como también a los árbitros".
Sanción para Suchitepéquez (25 mil quetzales)
En otro punto de la resolución del Órgano Disciplinario también existe una multa para el Deportivo Suchitepéquez, y la misma fue en el momento en que cayó el primer gol del partido a favor de Xelajú (Yair Jaén al minuto 14).
Suchitepéquez ganaba 1-0 gracias al tanto de Armando Zamaroa al 6, pero luego, Xelajú logró empatar el compromiso gracias al gol de Yair Jaén al minuto 14, y en ese momento, el futbolista colombiano fue a celebrar su tanto frente a la afición local, situación que causó molestia en la hinchada, la cual comenzó a lanzar una serie de objetos a los integrantes del cuadro "Altense" que celebraban frente a la general.
Esa situación, la cual ya en reincidencia en Deportivo Suchitepéquez, los llevó a ser sancionado por un monto de 25 mil quetzales.