 La Francia de Zidane remonta y golea a Bélgica
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La Francia de Zidane remonta y golea a Bélgica

Pese a comenzar abajo en el marcador, Francia remontó en el segundo tiempo y goleó a Bélgica (4-1) en el Stade de France, 'Les Bleus' casi sellan su boleto a la próxima ronda de la Nations League

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Celebración de Francia ante Bélgica en el Stade de France - Equipe de France
Celebración de Francia ante Bélgica en el Stade de France / FOTO: Equipe de France
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Francia remontó y goleó 4-1 a Bélgica este lunes 5 de octubre en el Stade de France, en la cuarta jornada de la Liga A de la UEFA Nations League. El equipo de Zinedine Zidane, que había llegado al descanso por detrás, terminó imponiendo su fútbol en el tramo final y dejó sentenciada una noche que refuerza su candidatura a la siguiente fase del torneo. Sin Kylian Mbappé, lesionado, los locales demostraron que el relevo generacional tiene profundidad suficiente para decidir un clásico europeo.

El primer golpe lo dio Bélgica. Al minuto 35, Dodi Lukébakio recibió un pase de Roméo Lavia, se internó en diagonal y definió con la zurda al ángulo para poner el 0-1. Los Diablos Rojos, dirigidos por Mark van Bommel, defendieron con orden ese tanto hasta el descanso y obligaron a Francia a buscar soluciones. Zidane respondió en la segunda parte con cambios de peso: Michael Olise, Rayan Cherki y Lucas da Cunha entraron alrededor de la hora, y poco después lo hizo Désiré Doué.

Remontada de Francia con sello de Zidane

La reacción llegó de golpe. Doué igualó al 77 con un zurdazo desde fuera del área, asistido por da Cunha. Cuatro minutos más tarde, Cherki puso el 2-1 con un remate de zurda dentro del área, después de una asistencia de Olise. El propio Olise cerró la racha al 88, de derecha y a puerta vacía, con pase de Doué, y Francia redondeó la goleada con un cuarto tanto en el tramo final para dejar el 4-1. En apenas un cuarto de hora, el partido cambió de dueño.

El resultado consolida el arranque de Zidane en el banquillo francés y complica a Bélgica en la lucha por el liderato del grupo. Más allá del marcador, la noche dejó una lectura clara: cuando el Stade de France empujó y el banquillo aportó calidad, la selección recuperó el control, castigó a una defensa belga cada vez más abierta y se acercó a sellar su boleto a la próxima ronda de la Nations League.

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Zinedine Zidane, técnico de Francia - EFE

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