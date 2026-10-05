Confesión de un defensor de Benín antes de enfrentar a Messi

El defensor de Benín, Mohamed Tijani, protagonizó una particular declaración en Buenos Aires antes del amistoso que su selección disputará este martes ante Argentina en el estadio Monumental. Mientras la expectativa crece por la presencia de Lionel Messi, quien afronta una de sus últimas presentaciones con la Albiceleste, el zaguero africano aseguró que no pretende convertir al capitán argentino en el centro de una estrategia de marcación especial.
Durante una caminata por las calles de Buenos Aires, Tijani fue captado por el medio argentino C5N y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. "No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido", comentó el defensor, dejando claro que, más allá del desafío deportivo, considera el encuentro como una oportunidad para disfrutar de una experiencia única frente a una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
Benín jugará ante Argentina en su partido de despedida
El central de Benín también aprovechó la ocasión para elogiar al delantero argentino y reconocer la admiración que despierta incluso entre sus propios rivales. "Es el mejor del mundo, vamos a disfrutar del partido", manifestó Tijani, quien además espera poder llevarse un recuerdo especial después del encuentro. "Me alegra si me da la camiseta", señaló al ser consultado sobre la posibilidad de intercambiar su indumentaria con Messi al finalizar el compromiso.
El amistoso tendrá un significado especial para ambos equipos. Benín afrontará el desafío de medirse ante la vigente campeona del mundo en uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina, mientras que para Messi será otra jornada cargada de simbolismo en la recta final de su trayectoria con la selección. Tijani, por su parte, parece tener claro que más allá del resultado, quiere disfrutar la oportunidad de compartir el campo con el futbolista al que considera "el mejor del mundo".