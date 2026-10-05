 Confesión de un defensor de Benín antes de enfrentar a Messi
Deportes

La particular confesión de un defensor de Benín antes de enfrentar a Messi

“No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutarlo”, aseguró un defensor de Benín que fue captado de compras en Buenos Aires.

Compartir:
Mohamed Tijani, defensa de Benín - Captura de pantalla
Mohamed Tijani, defensa de Benín / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El defensor de Benín, Mohamed Tijani, protagonizó una particular declaración en Buenos Aires antes del amistoso que su selección disputará este martes ante Argentina en el estadio Monumental. Mientras la expectativa crece por la presencia de Lionel Messi, quien afronta una de sus últimas presentaciones con la Albiceleste, el zaguero africano aseguró que no pretende convertir al capitán argentino en el centro de una estrategia de marcación especial.

Durante una caminata por las calles de Buenos Aires, Tijani fue captado por el medio argentino C5N y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. "No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido", comentó el defensor, dejando claro que, más allá del desafío deportivo, considera el encuentro como una oportunidad para disfrutar de una experiencia única frente a una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Benín jugará ante Argentina en su partido de despedida

El central de Benín también aprovechó la ocasión para elogiar al delantero argentino y reconocer la admiración que despierta incluso entre sus propios rivales. "Es el mejor del mundo, vamos a disfrutar del partido", manifestó Tijani, quien además espera poder llevarse un recuerdo especial después del encuentro. "Me alegra si me da la camiseta", señaló al ser consultado sobre la posibilidad de intercambiar su indumentaria con Messi al finalizar el compromiso.

El amistoso tendrá un significado especial para ambos equipos. Benín afrontará el desafío de medirse ante la vigente campeona del mundo en uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina, mientras que para Messi será otra jornada cargada de simbolismo en la recta final de su trayectoria con la selección. Tijani, por su parte, parece tener claro que más allá del resultado, quiere disfrutar la oportunidad de compartir el campo con el futbolista al que considera "el mejor del mundo".

Foto embed
Lionel Messi, seleccionado de Argentina - @Argentina

En Portada

El once titular de Guatemala para recibir a Surinamt
Deportes

El once titular de Guatemala para recibir a Surinam

05:06 PM, Oct 05
Guatemala captura a presunto narcotraficante mexicanot
Nacionales

Guatemala captura a presunto narcotraficante mexicano

03:38 PM, Oct 05
Manifestaciones afectan el tránsito en la zona 1t
Nacionales

Manifestaciones afectan el tránsito en la zona 1

04:35 PM, Oct 05
Motorista muere en el puente El Inciensot
Nacionales

Motorista muere en el puente El Incienso

04:43 PM, Oct 05
Don Francisco regresa al estudio de Sábado Gigante: cuándo y dónde ver su nuevo programat
Farándula

Don Francisco regresa al estudio de Sábado Gigante: cuándo y dónde ver su nuevo programa

04:50 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosLiga de NacionesFutbol GuatemaltecoEE.UU.Accidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar