Canadá, próximo rival de Guatemala, cayó ante Estados Unidos

La selección de Estados Unidos cerró con una victoria su participación en la última fecha FIFA al derrotar 1-0 a Canadá, próximo rival de Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026. El encuentro se disputó este martes en el Allianz Field de St. Paul, Minnesota, donde el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino volvió a mostrar solidez y consiguió su cuarto triunfo consecutivo en esta ventana internacional.
El único gol del partido fue obra del delantero Justin Ellis, de apenas 19 años, quien marcó la diferencia en un duelo cerrado ante una Canadá que también utilizó estos encuentros como preparación para sus próximos compromisos oficiales. Estados Unidos había llegado a este partido después de imponerse a Perú por 4-1, Chile por 4-2 y México por 3-1, por lo que completó una fecha FIFA perfecta, con cuatro victorias en igual número de presentaciones.
Lo que viene para Canadá
Para Canadá, la derrota significó cerrar su preparación con dos triunfos y un revés. Antes de caer frente a Estados Unidos, el combinado canadiense había superado 1-0 a Chile y 2-0 a Perú. Estos fueron sus últimos partidos antes de enfrentarse con Guatemala en noviembre, en una serie de ida y vuelta que pondrá a prueba a ambas selecciones por un lugar en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.
Guatemala tendrá la ventaja de disputar el partido de ida como local en la Ciudad de Guatemala, mientras que la serie se definirá en Toronto. El ganador no solo avanzará a las semifinales del torneo, sino que también asegurará su clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2027. Con Canadá llegando después de una exigente prueba ante Estados Unidos, la Azul y Blanco tendrá una referencia reciente del nivel que mostrará su próximo adversario en una eliminatoria que promete ser de alta intensidad.
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