 Comunicaciones anuncia la salida de Jonathan Moncada
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Comunicaciones anuncia la salida de Jonathan Moncada

El mediocampista nicaragüense disputó siete partidos con Comunicaciones, sin goles ni asistencias, durante su breve paso por el Torneo Apertura 2026.

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Jonathan Moncada apenas disputó 7 partidos con Comunicaciones - Christoper Chang
Jonathan Moncada apenas disputó 7 partidos con Comunicaciones / FOTO: Christoper Chang
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Comunicaciones anunció este miércoles la salida del mediocampista nicaragüense Jonathan Moncada, quien no continuará formando parte de la institución luego de una breve etapa con el conjunto crema durante el Torneo Apertura 2026. El futbolista llegó al club procedente del Diriangén de Nicaragua, pero tuvo poca participación bajo la dirección técnica de Roberto Montoya.

"Comunicaciones FC informa que Jonathan Moncada no continuará formando parte de nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa en el club y le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos", informó el equipo albo a través de un comunicado oficial, con el que confirmó el final de la relación con el mediocampista.

Se avecinan más cambios en Comunicaciones

Durante su paso por Comunicaciones, Moncada disputó siete partidos, seis de ellos como titular, para un total de 392 minutos sobre el terreno de juego. El nicaragüense no logró marcar goles ni registrar asistencias con la camiseta crema, por lo que su estadía en el club terminó después de apenas unos meses.

La salida de Moncada permitirá a Comunicaciones liberar una plaza de extranjero para reforzar su plantilla. El técnico Roberto Montoya adelantó que el equipo anunciaría dos nuevas incorporaciones durante esta semana, por lo que la marcha del nicaragüense podría ser apenas uno de los primeros movimientos de los cremas en los próximos días.

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Jonathan Moncada durante un partido entre Comunicaciones y Marquense - Christoper Chang

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