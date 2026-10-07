 El uruguayo Paolo Dantaz se suma a Comunicaciones
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El uruguayo Paolo Dantaz se suma a Comunicaciones

Conoce los momentos que han marcado al futbolista sudamericano en el futbol guatemalteco.

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Paolo Dantaz es el nuevo jugador de Comunicaciones
Paolo Dantaz es el nuevo jugador de Comunicaciones / FOTO: IG de Paolo Dantaz
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Nacido en Paysandú, Uruguay, Paolo Dantaz este día cumple otro sueño y fue llegar a uno de los equipos más relevantes e importantes del futbol guatemalteco, Comunicaciones. El mediocampista ofensivo, de 31 años, viene procedente del club Aguacatán, de Huehuetenango, un equipo de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.     

Equipos del futbol uruguayo, salvadoreño y guatemalteco han sido parte del curriculum del nuevo jugador de Comunicaciones. Con anterioridad, Paolo Dantaz ha participado en Xinabajul, Marquense, Chiquimulilla, entre otros clubes guatemaltecos. En Liga Nacional, el sudamericano ya acumuló más de 50 apariciones.   

Momentos clave de Paolo Dantaz

Temporada 2022/2023 con Xinabajul-Huehue en Liga Nacional fue una de sus mejores campañas. Disputó alrededor de 33 partidos y marcó 8 goles, siendo uno de los mediocampistas más goleadores de la liga.

Doblete de tiro libre vs Suchitepéquez (noviembre 2023, con Marquense en Primera División): Anotó dos golazos de tiro libre (uno espectacular desde casi media cancha, elegido "golazo de la jornada") en apenas 26 minutos. El partido terminó 2-1 y le dio a Marquense el boleto directo a cuartos de final.

Campeón de Primera División y ascenso con Marquense (Clausura 2024): En la final de ida contra Juventud Copalera marcó un gol de media distancia (junto al de Frank de León) para el 2-0. En la vuelta empataron 0-0 y Marquense se consagró campeón, asegurando el ascenso a Liga Nacional.

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Paolo Dantaz, jugador de Comunicaciones - Comunicaciones

Situación actual de los "Cremas" del Comunicaciones

Comunicaciones lleva 12 partidos del Apertura 2026 de la Liga Nacional, y de esos duelos solamente acumula cuatro triunfos y dos empates, que le dan el chance de sumar 14 unidades. Los "Albos" han perdido seis juegos.

Con 14 puntos, el equipo que dirige el mexicano Roberto Montoya está ubicado a cuatro puntos de darles alcance a San Pedro, Mixco y Xelajú, y luchar con su diferencia de gol ocupar la sexta casilla, la cual es zona de clasificación y que le daría opción a pelear por el título, el cual no gana desde Apertura 2023. 

Juan David Osorio es nuevo jugador de Comunicaciones

Juan David Osorio, campeón nacional con Antigua, es el nuevo refuerzo de los “Cremas” para el presente campeonato.

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