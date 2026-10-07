Juan David Osorio es nuevo jugador de Comunicaciones

El defensor colombiano de 36 años, Juan David Osorio, se convirtió este día en el nuevo fichaje de Comunicaciones para lo que resta de competencia. El refuerzo de Osorio es parte de la reestructuración que hace el equipo "Albo" para recuperar el terreno perdido de la temporada anterior, donde estuvieron constantemente en la lucha por el no descender, y que en este campeonato van escalando posiciones luego de estar entre los dos últimos lugares del Apertura 2026.
"Comunicaciones F. C. informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Juan David Osorio, quien se incorpora a nuestra institución para reforzar al primer equipo", fue el mensaje de oficialización de los "Cremas" publicado en sus redes sociales superadas las 18:00 horas de este miércoles 10 de octubre de 2026.
Junto a la presentación oficial del jugador, las cuentas oficiales de Comunicaciones mostraron un video donde el sudamericano se coloca la camisola del como ellos le llama: "el más grande de Guatemala".
Conoce más de Juan David Osorio
Juan David Osorio nació en Medellín, Colombia un 6 de junio de 1990, pero su carrera profesional futbolística no la hizo en su país. El sudamericano debutó con el Alianza F. C. de Panamá en la temporada 2013-2014 donde disputó alrededor de 30 partidos.
Después de su corto paso por Panamá, Osorio vino al futbol chapín, donde ya experimentó ser campeón de la Liga Nacional, pero que su carrera también ha estado ligada con equipos de la Liga de Futbol de Primera División de nuestro país.
Marquense, Antigua (en dos oportunidades), Santa Lucía Cotzumalguapa, Achuapa, Universidad y Quiché han sido los equipos en los cuales ha prestado sus servicios como futbolista profesional Juan David Osorio.
Situación actual de los "Cremas" del Comunicaciones
Comunicaciones lleva 12 partidos del Apertura 2026 de la Liga Nacional, y de esos duelos solamente acumula cuatro triunfos y dos empates, que le dan el chance de sumar 14 unidades. Los "Albos" han perdido seis juegos.
Con 14 puntos, el equipo que dirige el mexicano Roberto Montoya está ubicado a cuatro puntos de darles alcance a San Pedro, Mixco y Xelajú, y luchar con su diferencia de gol ocupar la sexta casilla, la cual es zona de clasificación y que le daría opción a pelear por el título, el cual no gana desde Apertura 2023.