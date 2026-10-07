 España aumenta su ventaja como líder en clasificación FIFA
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España aumenta su ventaja como líder en clasificación FIFA

El combinado de Luis de la Fuente lleva 43 partidos sin conocer la derrota, tras el 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Selección de España
Selección de España / FOTO: EFE
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La selección de España sigue aumentando su distancia como líder en la Clasificación Mundial de la FIFA tras sus cuatro victorias en los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA con 2011.57 puntos, mientras que Portugal avanzó dos puestos y se colocó el quinto en la tabla.

El combinado de Luis de la Fuente lleva 43 partidos sin conocer la derrota, tras el 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones que cerró primero del grupo C con 12 puntos y selló su pase para los cuartos de final.

La FIFA publicó este miércoles la clasificación que confirma que España sigue aumentando su ventaja como líder respecto a Argentina, segunda clasificada y finalista de la Copa Mundial con 1972.80 puntos.

España vence a Croacia y clasifica a cuartos de la UEFA Nations League

Con remontada incluida gracias a un doblete de Mikel Merino, la ‘Roja’ se impuso 1-2 a Croacia en Split.

Portugal es quinta

Francia cierra el tercer puesto con 1958.86 puntos, tras ganar por 4-1 a Bélgica e Inglaterra, el cuarto. El gran avance de entre las diez primeras clasificadas lo protagonizó Portugal que ocupaba el séptimo puesto y tras ganar los cuatro partidos de la Liga de Naciones se colocó quinto con 1807.69 puntos y adelantó Brasil (6º) y a Marruecos (7º).

Por su parte, entre las veinte mejores destaca Suiza, que avanzó dos puestos hasta la duodécima plaza por delante de Alemania (13º) y Croacia (14º). Las selecciones africanas de Malí (47º) y Sudáfrica (48º) consiguieron entrar dentro de las mejores cincuenta clasificadas.

La próxima Clasificación Mundial Masculina se publicará dentro de 42 días, el 18 de noviembre, según informó la FIFA en el comunicado, tras la disputa de la quinta y sexta fase de grupos, en la que España se medirá a la República Checa el 12 de noviembre y a Inglaterra el 15 del mismo mes.

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Las grandes actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf le valieron a la Azul y Blanco para ascender en la clasificación de la FIFA.

España entre las selecciones con pleno de puntos

Disputadas las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones, a la espera de otras dos en noviembre, solo España, Portugal y Suiza mantienen intacto el pleno, líderes y referentes de la competición, con Inglaterra como la más goleadora, con 14 tantos, seis de ellos de Harry Kane.

España está clasificada a cuartos de final de la UEFA Nations League.  

*Información EFE.

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