Dwight Pezzarossi habla de la Selección Nacional de Tena

Dwight Pezzarossi, asistente técnico de Municipal y exseleccionado nacional de Guatemala, se refirió este día en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas a la clasificación de la Selección Nacional de Guatemala a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 tras su triunfo agónico sobre Surinam (1-0, gol de Matt Evans).
Sobre las cuatro fechas FIFA, donde Guatemala se midió a Jamaica, El Salvador y en dos oportunidades a Surinam, y donde logró dos triunfos, un empate y una derrota, Dwight Pezzarossi dijo: "En línea generales, todo muy positivo. El balance general de la fecha FIFA, que fueron cuatro partidos, fue sumamente positivo en los dos aspectos: parte futbolística y los resultados".
Respecto a la parte futbolística, Pezarrossi señaló: "Volumen de juego, nivel competitivo, rendimiento individual y colectivo. Ha sido positivo", y en el otro aspecto, el de los resultados: "Incluso pudimos hacer un punto más ya que ante Jamaica no merecía perder. Fue un partido que lo llevaron bien".
Pezarrossi resalta que: "Guatemala hizo una gran fecha FIFA. Estamos ilusionados todos con este rendimiento, esperando que siga creciendo y se mantenga; y que, el nivel futbolístico de nuestra Selección vaya para delante".
Pezzarossi analiza el proceso de Luis Fernando Tena
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas le consultaron al entrevistado Dwight Pezzarossi sobre cómo ve el proceso de Luis Fernando Tena, quien asumió a la Selección Nacional en el proceso eliminatorio anterior y donde no pudo alcanzar el gran objetivo, la clasificación mundialista.
"Soy muy positivo en todo sentido. Hay que partir de una base que es un proceso que ya tiene algún tiempo. Siempre se ha hablado y casi nunca se había cumplido este tipo de situaciones (tener un proceso); hoy por hoy, se está cumpliendo", reconoció Dwight.
Pezzarossi añadió: "Se tendrá que ir evaluando competición tras competición este proceso para saber si va en crecimiento o no. Hoy, la realidad es que lamentablemente no se pudo clasificar al Mundial, y era una gran oportunidad para todos. Entonces, pesa mucho el análisis sobre el proceso de la no clasificación".
"Al final de cuenta, sí creo que resultados como este (clasificación a cuartos de final) sí te va a fortalecer ese mismo proceso. Habrá aciertos y errores en convocatorias de jugadores y en aspectos técnicos específicos de los partidos, pero sí creo que un proceso siempre va ir reforzado de resultados como los que se han conseguido", sentenció Dwight Pezzarossi.
Municipal visita a Antigua con los seleccionados
Municipal terminó aportando ocho jugadores a la Selección Nacional de Guatemala, y todos ellos cumplieron en estas cuatro fechas FIFA. Los "Rojos" retoman la actividad de la Liga Nacional este día y todos los seleccionados están convocados, aunque serán las siguientes horas cuando se defina quiénes jugarán ante antigua G. F. C. por el partido reprogramado de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
"La verdad muy contentos por retomar la actividad y los muchachos llegaron muy bien y motivados, obviamente con diferente desgates porque hay algunos que participan más y otros menos. Algunos están frescos y otros tienen un poco más de carga. Se definirá en un par de horas sobre cómo están, cómo se sienten y ver qué jugadores puede actuar o no. Todos están convocados, excepto el cubano Yunior Pérez, quien solo tuvo un entrenamiento con Municipal", informó Dwight Pezzarossi.
Entrevista en el minuto 01:50 del Facebook Live.