 Hernán Darío Gómez continuará como técnico de El Salvador
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¡No cumple su palabra! Hernán Darío Gómez continuará con El Salvador

El técnico de “La Selecta” había dicho que si descendía a la Liga B renunciaba.

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Hernán Darío Gómez, técnico de Selección de El Salvador
Hernán Darío Gómez, técnico de Selección de El Salvador / FOTO: Alex Meoño
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El colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez seguirá dirigiendo a la Selección de El Salvador, informó este jueves la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), pese a que el combinado "Azul y Blanco" descendió a la Liga B de la Confederación de Futbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Fue el mismo 'Bolillo' Gómez quien le manifestó al presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, que dejaría su cargo si no lograba que El Salvador se mantuviera en el Liga A; sin embargo, la Fesfut ratificó a Gómez en su cargo, dándolo a conocer en un comunicado de prensa.

Según la Federación de Futbol, el entrenador comenzará en breve a alistar los juegos de play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, a disputarse en noviembre.

El “Bolillo” Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

“Este es un resultado saca técnicos”, aseguró el técnico de la selección salvadoreña tras la derrota 6-0 ante Guatemala en El Trébol.

De acuerdo con una información de Concacaf, los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A se enfrentarán a los tres ganadores de cada zona y al mejor segundo lugar de la Liga C en el play-in de las Ligas A y C.

Los cuatro ganadores del play-in también avanzarán a los preliminares de la Copa Oro. Los 14 equipos que participen en la fase preliminar de la Copa Oro disputarán siete series de ida y vuelta en marzo de 2027, con los siete ganadores clasificando a la Copa Oro Concacaf 2027.

El “Bolillo” Gómez casi llega a los golpes con aficionados salvadoreños

La eliminación de El Salvador derivó en un fuerte choque entre el “Bolillo” Gómez y aficionados que lo acusaron de falta de compromiso; el técnico respondió con un intento de golpe.

El Salvador y su derrota ante Guatemala

El Salvador concluyó en el sexto lugar en el grupo B de la Liga A con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, con 10 tantos en contra.

Tras la derrota por 6-0 ante Guatemala y el triste empate 1-1 contra Martinica, se esperaba que la Federación Salvadoreña de Futbol oficializara la salida del 'Bolillo'.

"'Bolillo' me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa", señaló el presidente de la Fesfut en conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido veinte partidos con un saldo de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

*Información EFE.

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