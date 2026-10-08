 Lionel Messi: “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho”
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Messi en Instagram tras su despedida: “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho”

Tanto el miércoles como este jueves, el astro argentino ha utilizado sus redes sociales para referirse a su despedida de la “Albiceleste”.

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Lionel Messi y su último mensaje tras su despedida de Argentina
Lionel Messi y su último mensaje tras su despedida de Argentina / FOTO: Instagram de Messi
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Lionel Messi agradeció una vez más este jueves al público argentino tras su despedida del seleccionado albiceleste este martes y expresó: "Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho".

El futbolista de 39 años publicó en Instagram una imagen suya con la cabeza gacha y sosteniendo en alto una camiseta argentina con un número 10 en la espalda y la palabra "Gracias" en el lugar del nombre, la misma que lo esperaba en el césped del estadio Monumental cuando ingresó a su despedida de este martes frente a Benín.

"Las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina", escribió el astro rosarino junto a la imagen, en un mensaje dirigido a la afición.

En el partido ante Benín, que culminó en triunfo por 3-0 con un tanto del 10, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) organizó una fiesta con números musicales, fuegos artificiales y un espectáculo de drones en homenaje al capitán.

¿Cuántas personas lo vieron? La despedida de Messi el evento más visto en la historia

El retiro del capitán de la Selección fue tendencia en todo el mundo y la transmisión del partido marcó un récord histórico de audiencia.

Los números de Messi

El atacante, que representó al país durante más de 20 años en los que disputó seis Copas del Mundo, disputó así su partido número 208 con la celeste y blanca y marcó su gol 126, ambos récords históricos del seleccionado.

"Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta", dijo Messi después del encuentro, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por sus compañeros y su familia.

El jugador del Inter Miami reconoció entonces que dejar de integrar la selección será "un dolor muy grande" y que le gustaría seguir haciéndolo "toda la vida", aunque afirmó que considera que este es el momento de cerrar su etapa internacional.

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Messi - Instagram

El miércoles, Messi volvió a expresarse, en otra publicación de Instagram en la que afirmó que ya extraña vestir la camiseta de la selección argentina y que está tomando "la decisión correcta".

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", agregó.

*Información EFE.

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