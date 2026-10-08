La despedida de Messi: el evento más visto de la historia

La despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina ante 85 mil personas no fue un evento seguido solo por un país, sino por el mundo entero rompiendo récords de visualizaciones.
Según las mediciones a nivel global, Argentina vs Benín se convirtió en el evento más visto en la historia con mas de 3.100 millones de vistas registradas en el minuto 10 del partido.
Con estos números, supera a otro duelo que también protagonizó Messi: la final de la Copa del Mundo 2022, que había registrado 3 mil millones de espectadores en vivo.
Su último gol, sus palabras, el cariño del público y de sus compañeros también se volvieron tendencia, y fueron reflejados por los medios de todo el planeta.
El capitán argentino demostró que, incluso en su despedida, puede seguir rompiendo marcas. The New York Times apuntó a cómo evolucionó el vínculo entre Messi y los hinchas:
"Durante años, hubo muchas personas en Argentina que lo criticaron, lo rechazaron e incluso lo abuchearon. Pero ahora se despide como una leyenda".
En apenas un día, más de 3 millones de publicaciones en todo el mundo hicieron referencia al adiós de Messi y generaron más de 37 millones de interacciones, de acuerdo con un relevamiento realizado por Monitor Digital de Redes y Medios.
Las cifras muestran que la despedida estuvo lejos de ser exclusivamente un acontecimiento argentino. El último partido del número 10 se transformó en un fenómeno digital de alcance internacional, atravesado por la nostalgia, el agradecimiento, el humor y la construcción de un legado que excede largamente los límites del deporte.
El gran amplificador de la despedida
Una de las publicaciones con mayor impacto internacional fue la de Neymar, amigo y excompañero de Messi. El brasileño, con una audiencia potencial de 66,5 millones de seguidores, realizó el posteo individual de mayor influencia sobre la despedida.
La publicación obtuvo 513.153 interacciones, entre ellas 425.367 likes y 72.579 retuits, además de alcanzar 4,55 millones de impresiones.
Su mensaje resumió buena parte del sentimiento que atravesó las redes: el agradecimiento no correspondía únicamente a Argentina, sino al fútbol mundial.
Neymar se convirtió así en uno de los principales amplificadores internacionales de una conversación que ya había excedido largamente las fronteras argentinas.