Tragedia en Lucha Libre: Réferi Muere Durante Espectáculo

Una función de lucha libre en México terminó en tragedia luego de que Gerardo Germán Pineda, conocido en el cuadrilátero como "El Búho", muriera a los 75 años tras recibir una peligrosa maniobra durante un enfrentamiento. El incidente provocó la detención del luchador conocido como Hijo de Fishman y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Los hechos ocurrieron entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026, durante una función denominada "Deslealtades", celebrada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.
De acuerdo con los primeros reportes, el combate estelar enfrentaba al Hijo de Fishman contra Máscara Sagrada NG, mientras Gerardo Germán Pineda se desempeñaba como réferi.
Durante el espectáculo, el árbitro recibió varios castigos físicos, entre ellos una maniobra conocida como martinete, presuntamente ejecutada por el Hijo de Fishman.
Después del movimiento, el réferi quedó tendido sobre la lona y no volvió a levantarse, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.
Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
La tragedia provocó conmoción entre los asistentes y los integrantes del gremio luchístico, especialmente por la trayectoria de la víctima y los riesgos asociados con la maniobra utilizada.
¿Qué es el martinete y por qué es tan peligroso?
El martinete, conocido internacionalmente como "Piledriver", es una de las maniobras más arriesgadas de la lucha libre profesional.
El movimiento consiste en colocar al adversario en posición invertida, con la cabeza dirigida hacia la lona, para posteriormente ejecutar una caída controlada que simula un fuerte impacto.
Aunque los luchadores profesionales reciben entrenamiento para realizar estas técnicas, cualquier error de ejecución puede provocar lesiones graves.
El principal peligro se concentra en la región cervical, debido a la presión que puede ejercerse sobre el cuello y la columna vertebral.
Entre las posibles consecuencias de una ejecución incorrecta se encuentran lesiones en las vértebras cervicales, daños en la médula espinal, pérdida de movilidad y, en casos extremos, lesiones potencialmente mortales.
Debido a estos riesgos, distintas comisiones de lucha libre en México han restringido o prohibido el movimiento. Sin embargo, algunas variantes continúan formando parte de espectáculos profesionales en otros países.
Una maniobra con casi un siglo de historia
Los antecedentes del martinete se remontan a la década de 1930, cuando el luchador estadounidense Wild Bill Longson comenzó a utilizar una versión de este castigo.
Con el paso del tiempo, la técnica ganó popularidad por su espectacularidad, pero también despertó preocupación debido a los accidentes registrados durante distintas funciones.
En México, uno de los primeros luchadores asociados con la ejecución del movimiento fue Gil Larrea, quien lo incorporó a sus presentaciones en la Arena Guadalajara.
Posteriormente, otras figuras lo utilizaron como parte de sus repertorios, convirtiéndolo en una maniobra reconocida por los aficionados, aunque también cuestionada por sus riesgos.
¿Quién era El Búho, el réferi que murió durante la función?
Gerardo Germán Pineda tenía 75 años y era una figura reconocida en el ambiente de la lucha libre de Hidalgo.
Antes de convertirse en árbitro, dedicó aproximadamente 15 años a competir bajo el personaje de El Búho Negro II.
Posteriormente inició una carrera como réferi que se extendió durante casi tres décadas, participando en funciones de distintas promotoras y compartiendo el cuadrilátero con reconocidas figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo, Último Guerrero y Blue Panther.
Su experiencia lo convirtió en un personaje habitual de la Arena Afición de Pachuca y de otros escenarios de lucha libre independiente.
¿Qué pasará con el Hijo de Fishman?
Después del fallecimiento, elementos de la Policía Municipal detuvieron al Hijo de Fishman, heredero del nombre del legendario luchador mexicano conocido como el "Veneno Verde".
El deportista fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una investigación por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.
La investigación deberá determinar si existe una relación directa entre los movimientos realizados durante el combate y el fallecimiento del árbitro. Hasta el momento, la causa médica definitiva de su muerte no ha sido confirmada públicamente.
La promotora El Patrón Espectáculos, encargada de la función, expresó sus condolencias y anunció que brindará acompañamiento jurídico al luchador durante el procedimiento. También informó que mantiene comunicación con los familiares de la víctima.
El caso también provocó medidas administrativas contra el escenario donde se desarrolló el espectáculo.
De acuerdo con información publicada este jueves 8 de octubre, la Dirección de Protección Civil de Mineral de la Reforma ordenó la clausura parcial del Deportivo 11 de Julio, debido a irregularidades relacionadas con los permisos para la realización del evento.
Las autoridades señalaron que los organizadores no presentaron la solicitud formal correspondiente ni notificaron la función con la anticipación requerida.