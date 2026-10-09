Fechas y horarios para cuartos de final de Nations League

La Concacaf confirmó este día el calendario de partidos de noviembre, las sedes y los horarios de inicio de los cuartos de final de la Liga A, la fase de grupos de la Liga B y el Play-In de las Ligas A y C de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027. En este calendario aparece por primera vez la Selección Nacional de Guatemala, que luchará ante Canadá por un boleto a semifinales de la Nations League y el boleto directo a la Copa Oro 2026.
La fecha FIFA de noviembre contará con 32 partidos en tres fases de la competencia y marcará la última ventana de partidos antes de que la quinta edición de la competencia concluya en marzo de 2027 con las finales de la Liga A y, por primera vez, los campeonatos centralizados de las Ligas B y C.
Los partidos de noviembre también desempeñarán un papel importante en la clasificación a la Copa Oro Concacaf 2027. Ocho selecciones, las cuatro ganadoras de los cuartos de final de la Liga A y las cuatro ganadoras de grupo de la Liga B, asegurarán su boleto al torneo del próximo verano, mientras que las cuatro ganadoras del play-in de las Ligas A y C, junto con los dos mejores segundos lugares de la Liga B, completarán los 14 equipos que disputarán las preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.
Calendario oficial de los cuartos de final (ida) de la Liga A
- Jueves, 12 de noviembre, a las 18:00 horas GT: Curazao vs. Panamá en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao
- Viernes,13 de noviembre, a las 20:00 horas GT: Guatemala vs Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Sábado,14 de noviembre, a las 15:30 horas GT: Haití vs. Estados Unidos en Sabina Park, Kingston, Jamaica
- Sábado,14 de noviembre, a las 19:00 horas GT: Jamaica vs México en el National Stadium, Kingston, Jamaica
Calendario oficial de los cuartos de final (vuelta) de la Liga A
- Domingo, 15 de noviembre, a las 17:00 horas GT: Panamá vs. Curazao en el estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá
- Lunes, 16 de noviembre, a las 19:00 horas: Canadá vs. Guatemala en el BMO Field, Toronto, Ontario, Canadá
- Martes, 17 de noviembre, a las 18:00 horas GT: Estados Unidos vs. Haití en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
- Martes, 17 de noviembre, a las 20:30 horas: México vs Jamaica en el estadio Monterrey, Monterrey, México