 Resultado Municipal vs. Marquense por el Apertura 2026
Deportes

Municipal empata con Marquense y recupera el liderato

Carlos Santos marcó un golazo de un top mundial y evitó el triunfo del “Mimado de la Afición” en casa.

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Acción de juego entre Municipal vs. Marquense
Acción de juego entre Municipal vs. Marquense / FOTO: Alex Meoño
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En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y con una fuerte lluvia durante casi todo el partido, Municipal recibió a Deportivo Marquense en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el "Mimado de la Afición" buscaba recuperar el liderato de la competencia.

Apertura 2026: Municipal 1-1 Marquense

Tras superar los primeros 10 minutos de juego, no había incidencias llamativas. El primer gran momento del partido llegó al minuto 13 cuando Jefry Bantes rompió la zona defensiva y venció al portero Gustavo Guadalupe para el 1-0 parcial, resultado que en ese momento le devolvía el liderato al conjunto rojo.

El partido tuvo al minuto 23 una jugada polémica con Salvador Estrada, quien rechazó con el pecho, pero los visitantes pedían mano, esa jugada molestó bastante al técnico visitante, Julio Naya. Pero no se pidió revisión en el Football Video Support (FVS).

Cerrando el partido, el cubano Yunior Pérez anotaba el 2-0, pero su jugada fue anulada por una clara posición adelantada, y los "Rojos" se fueron al descanso con el triunfo por la mínima.

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Jefry Bantes, jugador de Municipal, celebrando gol ante Marquense - Alex Meoño

Marquense logra el empate   

Julio Naya, técnico de los visitantes, hizo tres cambios arrancando el segundo tiempo. Retiró del terreno de juego a Keyner Agustín, Josué Cano y Elías Vásquez, y dio ingreso a Denilson Ochaeta, Yordin Herández y Gerardo Gordillo, respectivamente. Su intención darle otra cara a su equipo y buscar el empate en el compromiso.

Llegando al minuto 54, Carlos Santos sorprendió en el partido con un remate de derecha, el cual se fue a pegar en la parte superior derecha del portero Kenderson Navarro para anotar un golazo y enaltecer el futbol en el estadio Manuel Felipe Carrera. Un golazo digno de estar en el top 3 de los goles más importantes del mundo en esta jornada dominical.

Marquense terminó por asustar a Municipal, pero el duelo no se movió del empate en el estadio El Trébol, y los "Rojos" recuperan el liderato del campeonato.  

Para la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, Marquense recibirá a Mixco el miércoles 14 de octubre y Municipal visita a Cobán Imperial el jueves 15.  

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Kenderson Navarro, portero de Municipal - Alex Meoño

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