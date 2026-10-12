 Triple empate en la tabla de goleadores del Apertura 2026
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Triple empate en la cima de la tabla de goleadores del Apertura 2026

Héctor Morales se ha convertido en la revelación del goleo del Apertura 2026. El delantero guatemalteco suma cinco partidos consecutivos anotando.

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Héctor Morales, jugador sensación de Aurora durante el Apertura 2026 - Alex Meoño
Héctor Morales, jugador sensación de Aurora durante el Apertura 2026 / FOTO: Alex Meoño
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La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 dejó una lucha cada vez más reñida tanto en la clasificación general como en la tabla de goleadores. Mientras Municipal, Antigua GFC y Guastatoya comparten el liderato del campeonato, tres futbolistas también se encuentran igualados en la cima del goleo individual, con seis anotaciones cada uno. Héctor Morales, de Aurora, y los jugadores de Antigua GFC Kevin López y Agustín Maziero encabezan una disputa que promete emociones en las nueve jornadas que restan de la fase regular.

El caso más destacado es el de Héctor Morales, quien pasó buena parte de la primera vuelta con escasa participación, pero ha dado un giro a su temporada y se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de Aurora. El delantero atraviesa un momento excepcional, con cinco partidos consecutivos anotando y un rendimiento que lo ha llevado a pelear por el liderato de goleo. Además, en el encuentro del fin de semana frente a Xelajú MC consiguió su primer doblete del torneo y registra un gol cada 77 minutos, una efectividad que lo coloca como uno de los atacantes más peligrosos del campeonato.

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Aurora de la mano de Héctor Morales ganó el partido a Xelajú - Alex Meoño

La lucha por el goleo del Apertura 2026

La pelea por el reconocimiento individual también tiene a otros cuatro futbolistas al acecho. Steven Cárdenas y Yair Jaén, ambos de Xelajú MC, junto con Yonathan Pozuelos, de Mixco, y Víctor Ávalos, de Guastatoya, suman cinco goles cada uno y se mantienen a una sola anotación de alcanzar a los líderes. Con nueve jornadas todavía por disputarse, la diferencia es mínima y cualquier buena racha podría modificar rápidamente el panorama de la clasificación.

Por su parte, Nicolás Martínez, uno de los máximos referentes goleadores de los últimos torneos, todavía no encuentra su mejor versión en el Apertura 2026. El atacante apenas acumula tres tantos y se encuentra lejos de los 15 que consiguió en el campeonato anterior. Aunque el panorama exige una reacción para volver a competir por el liderato, el calendario aún le ofrece margen para recuperar terreno. Con tres jugadores en la cima y varios perseguidores a corta distancia, la carrera por el título de máximo goleador sigue abierta.

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