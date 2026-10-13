Mourinho reaviva la polémica arbitral antes de la Champions

José Mourinho evitó profundizar en la polémica arbitral que marcó el partido del pasado sábado contra el Villarreal y centró su discurso en el compromiso de la Liga de Campeones frente a la Roma. Sin embargo, el entrenador portugués dejó un mensaje sobre las decisiones de los colegiados y sugirió revisar los primeros instantes del encuentro anterior. "No tengo nada que comentar", respondió al ser consultado sobre la controversia que se produjo tras la victoria, en un partido en el que protestó varias acciones arbitrales, incluida la expulsión de Vinícius después de agarrar del pelo a Saliba, en una jugada previa a un gol del brasileño que fue anulado por el VAR. "Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", añadió.
Preguntado por la confianza que le generan los árbitros en la Champions League, Mourinho aseguró que confía en todos, aunque reconoció que le incomoda conocer con mucha antelación quién dirigirá los encuentros. "Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien", explicó. Además, criticó la manera en que la prensa española aborda este tipo de asuntos y consideró que los medios italianos están más centrados en el encuentro europeo. "Veo a la gente en la comunicación en España poco directa", señaló antes de zanjar el tema: "Seguramente que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado, así que mejor ir al otro lado".
Mourinho habla sobre el partido ante la Roma
El encuentro también marcará el regreso de Mourinho al Estadio Olímpico de Roma, donde dirigió al conjunto italiano entre 2021 y principios de 2024, cuando fue destituido. El técnico destacó el carácter competitivo del equipo y el ambiente que genera su afición, a la que considera una de las grandes particularidades del club. "Equipo fuerte, motivado por volver a jugar 'Champions' en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan", afirmó. Al recordar su etapa en la capital italiana, explicó que su vínculo con los seguidores se construyó a partir de su manera de trabajar y de priorizar al club. "Como siempre. Los intereses del club y de los jugadores, los aficionados, están siempre por encima de mis propios intereses y la gente lo valora. La gente se identifica. Si haces alguna 'cosita' que les haga feliz, pues todavía mejor", expresó. Finalmente, resumió su recuerdo de la afición con una frase: "Los romanistas son gente especial".
Mourinho también anticipó que el duelo será exigente, aunque aseguró que intentará dejar a un lado sus vínculos con el equipo italiano durante el partido. "Será un partido más. Si logro olvidar contra quién juego, y lo estoy haciendo y lo haré durante el partido, es un partido más", manifestó. El entrenador añadió que todavía no percibe la verdadera presión de la competición y se refirió a las posibilidades de clasificación: "Viendo lo que falta, creo que Real Madrid y Roma se clasifican", pronosticó.
El Real Madrid buscará su segunda victoria en esta edición de la Champions League después de debutar con un triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán. Por su parte, la Roma intentará mejorar sus sensaciones tras empatar como visitante frente al Fenerbahce en su regreso al torneo, siete años después. El conjunto blanco afrontará el compromiso con las bajas de Raúl Asencio y Rodrygo por lesión, Ferland Mendy por no estar inscrito en la competición y Éder Militão, descartado por decisión técnica. Mientras tanto, el equipo de Mourinho buscará aprovechar el impulso de jugar en casa para sumar su primera victoria europea.