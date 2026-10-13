 Papa León XIV es operado con éxito de nódulo en el pulmón
Internacionales

Papa León XIV es operado con éxito; le extirpan nódulo en el pulmón

El propio Papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

Compartir:
Papa León XIV saludando, EFE
Papa León XIV saludando / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del papa León XIV, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli, de Roma, y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

El papa León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 horas (locales) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

Foto embed
Papa León XIV - EFE

El propio Papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

*Con información de EFE

En Portada

El 74% de los guatemaltecos considera mala o muy mala la gestión del presidente Arévalot
Nacionales

El 74% de los guatemaltecos considera "mala" o "muy mala" la gestión del presidente Arévalo

01:59 PM, Oct 13
Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectadost
Nacionales

Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectados

09:35 AM, Oct 13
Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentast
Nacionales

Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentas

12:44 PM, Oct 13
Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigaciónt
Nacionales

Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigación

11:26 AM, Oct 13
PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viralt
Nacionales

PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viral

10:06 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar