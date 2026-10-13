PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viral

Una adolescente sorprendió a su comunidad en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, al despertar durante su propio velorio. El caso, difundido ampliamente en redes sociales, ha circulado a través de imágenes donde la joven, ya dentro del ataúd y rodeada de familiares y vecinos, recobró la conciencia después de que se le considerara fallecida.
Lucrecia Prera, subprocuradora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), explicó este martes 13 de octubre en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la institución inició coordinaciones apenas tuvo conocimiento del caso.
Prera confirmó que inicialmente se realizó el proceso para confirmar si se trataba de una persona menor de edad y las verificaciones permitieron determinar que se trataba de una adolescente de 17 años. Tras verificar su edad, dispusieron acompañamiento y solicitaron estudios científicos para esclarecer su estado de salud real.
La PGN promovió medidas de protección especial para que, por orden judicial, se realizaran evaluaciones médicas completas. Según explicó la funcionaria, el objetivo es determinar el estado médico de la adolescente y establecer las acciones de protección requeridas.
¿Qué se sabe de los hechos?
Sobre lo ocurrido en Quiché, Prera detalló que el día del supuesto fallecimiento, la menor se dirigía a un centro asistencial, pero tras desmayarse por un fuerte dolor en el pecho, su padre optó por comprar un ataúd en lugar de trasladarla a un hospital. En ese sentido, indicó que no existen estudios médicos que certifiquen oficialmente su muerte, ni se iniciaron trámites formales ante el Registro Nacional de las Personas.
La funcionaria recalcó que la decisión de realizar un velorio sin confirmación científica de fallecimiento evidencia una clara situación de posible descuido y negligencia. Por eso la PGN actuó de oficio, evaluando la situación para garantizar la protección de los derechos de la adolescente.
Respecto al impacto del caso en redes sociales, Prera mencionó que algunos sectores lo han interpretado desde una óptica religiosa, hablando incluso de un "milagro" o resurrección. Sin embargo, la PGN enfatiza la importancia de abordar el asunto desde el enfoque científico para evitar que futuras situaciones similares pongan en riesgo vidas por falta de atención médica adecuada.
Por ahora, la adolescente permanece bajo seguimiento y evaluación médica, mientras las autoridades esperan los informes que permitan ofrecer una explicación clara de lo sucedido y definir el tratamiento necesario para su salud y bienestar.