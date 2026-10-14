La FIFA defenderá su actuación en el polémico 'caso Balogun'

La FIFA defenderá este jueves ante su Consejo la actuación que adoptó en el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, al argumentar que las normas disciplinarias no eran suficientemente claras para resolver su expulsión durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La decisión de dejar en suspenso la sanción del futbolista, tras una supuesta intervención del presidente estadounidense Donald Trump, desató una controversia internacional y abrió cuestionamientos sobre la independencia del organismo rector del fútbol mundial.
El argumento de la FIFA buscaría justificar una resolución que permitió a Balogun disputar los octavos de final frente a Bélgica, pese a que el reglamento establece que una tarjeta roja conlleva, como mínimo, un partido de suspensión. De acuerdo con fuentes cercanas al Consejo, la entidad pretende modificar la redacción del artículo 27 de su Código Disciplinario para respaldar su actuación. Sin embargo, las disposiciones vigentes y las circulares emitidas durante las últimas dos décadas contemplan excepciones limitadas para revisar una expulsión, como los errores en la identidad del jugador o una decisión arbitral manifiestamente incorrecta.
La polémica del 'Caso Balogun' durante el Mundial 2026
La polémica tomó fuerza después de que trascendiera que Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitarle que revisara la expulsión de Balogun en el encuentro contra Bosnia. El mandatario estadounidense cuestionó la decisión arbitral al considerar que la acción no constituía una falta. Aunque la Comisión Disciplinaria de la FIFA negó haber recibido presiones externas, el pasado 6 de julio aclaró que no había anulado la expulsión, sino que había dejado en suspenso la sanción y la había condicionado a un período de prueba de un año. Además, impuso al atacante una multa de 40.000 dólares. La resolución provocó solicitudes de investigación procedentes de Bélgica, la UEFA y varios eurodiputados.
La medida permitió que Balogun participara en el duelo de octavos de final, en el que Bélgica se impuso por 4-1 y eliminó a Estados Unidos del torneo. Tras la derrota, el delantero reconoció que recibió con incredulidad la noticia de que podría jugar, hasta el punto de pensar que se trataba de una «broma» y describir la situación como algo «irreal». Ahora, la FIFA deberá defender los fundamentos de su decisión ante las críticas y las dudas sobre la aplicación de su propio reglamento, en un caso que también puso bajo el foco la posible influencia política en las decisiones disciplinarias del fútbol internacional.