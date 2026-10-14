 Reparación finalizada en hundimiento de ruta interamericana
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Concluye reparación en área del hundimiento en ruta Interamericana

La Municipalidad de Mixco informó que los vehículos ya pueden circular sobre el kilómetro 16.

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Trabajos en el área del hundimiento en Km. 16 de la ruta Interamericana., Municipalidad de Mixco
Trabajos en el área del hundimiento en Km. 16 de la ruta Interamericana. / FOTO: Municipalidad de Mixco
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Las autoridades municipales de Mixco confirmaron este miércoles, 14 de octubre, que concluyeron los trabajos de reparación en el área donde se registró un hundimiento en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana. De esta manera, quedó habilitado el paso en el sector.

El socavamiento se formó ayer durante la madrugada y había dejado atrapado un camión, pues sus llantas traseras cayeron en la hondonada y esto generó que no pudiera continuar la marcha y que botara sobre la carretera la carga que trasladaba, que incluía sacos de arroz y frijol.

La referida comuna detalló que trasladó maquinaria y personal para apoyar en el retiro de la mercadería y movilizar el vehículo accidentado. Además, para regular el paso vehicular, ya que fue necesario aplicar un cierre parcial.

Mynor Espinoza, vocero de la institución, detalló que este incidente generó serias complicaciones para circular en este importante tramo rumbo al occidente, donde a diario circulan aproximadamente 160 mil vehículos.

Explicó que, en los momentos con más carga vehicular, el congestionamiento alcanzó incluso áreas del Trébol y la plaza el Obelisco, a pesar de que se tenían habilitadas las rutas alternas en San Cristóbal y La Comunidad.

Origen del hundimiento

Un equipo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) llevó a cabo una evaluación ayer en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente) donde se registró el socavamiento para conocer las causas del mismo y así determinar las medidas que correspondía adoptar para su reparación.

Los expertos determinaron que el hundimiento se produjo debido al taponamiento en la tubería transversal que causó una llanta. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a la población a abstenerse de tirar desechos en las carreteras para evitar este tipo de situaciones.

La institución explicó que la atención de la emergencia se realizaba en coordinación con la municipalidad de Mixco.

Tubería obstruida causa socavamiento en ruta Interamericana; mantienen cierre parcial y coordinan reparación

Un equipo de Covial evaluó el área y determinó el origen del hundimiento.

Reabren paso en el sector

El vocero de Mixco explicó que el alcalde de esa localidad, Neto Bran, ordenó realizar los trabajos en el sector con equipos municipales, sin esperar que interviniera el Ministerio de Comunicaciones, aunque aclaró que la atención de esa ruta le correspondía a la cartera, pero no se sabía cuándo las unidades de la institución podrían hacer la reparación. Entonces, se consideró necesario resolver lo antes posible y las labores se mantuvieron durante la noche y madrugada.

"A eso de las 2 de la mañana concluye el personal municipal con la reparación. Se utilizó tubería de ADS de 36 pulgadas, retroexcavadoras y camionadas de selecto. No obstante, se tiene previsto también aplicar la mezcla asfáltica en el lugar. Sin embargo, ya queda expedito y los vehículos pueden transitar con total confianza", puntualizó Espinoza.

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