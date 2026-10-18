Resultado Mixco vs. Cobán - Jornada 15 Apertura 2026

El Deportivo Mixco consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Cobán Imperial en el Estadio Santo Domingo, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El conjunto chicharronero aprovechó su condición de local y, con anotaciones de José Ramón Bolaños, Nicolás Martínez y Fabián Cuero, sumó tres puntos que le permiten llegar a 23 unidades en la clasificación general, a la espera de los demás resultados de la fecha.
El marcador se abrió al minuto 22, cuando José Ramón Bolaños apareció para definir con un sutil toque ante la salida del guardameta Tomás Casas. La anotación permitió a los mixqueños tomar la ventaja y afrontar con mayor tranquilidad el resto de la primera parte. Cobán Imperial intentó reaccionar, pero no logró encontrar el camino hacia el gol, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso con el 1-0 favorable a los locales.
Mixco fue letal en su fortín
En la segunda mitad, Mixco encontró la oportunidad de ampliar la diferencia y asegurar el triunfo al minuto 70. Nicolás Martínez, quien llevaba pocos minutos en el terreno de juego, fue el encargado de transformar en gol un lanzamiento desde el punto penal para establecer el 2-0. La jugada se originó gracias a la intervención de Kennedy Rocha, quien también había ingresado recientemente y provocó la acción que terminó con la sanción de la pena máxima.
Cobán Imperial aún lograría descontar al minuto 86 por medio de Michael Moreira, quien anotó por segundo partido al hilo y su cuarto del torneo, pero al minuto 90 llegaría el definitivo 3-1 por medio de Fabián Cuero con un disparo de larga distancia.
Con este resultado, Mixco alcanzó los 23 puntos y mantiene sus aspiraciones de seguir escalando posiciones, aunque todavía tiene pendiente su compromiso frente a Municipal, programado para el martes 21 de octubre a las 15:00 horas, correspondiente a la jornada 12 del certamen. Ese encuentro podría provocar movimientos en la tabla.
Por su parte, Cobán Imperial se mantiene provisionalmente en la novena posición, pero estará atento al duelo entre Malacateco y Comunicaciones, cuyo resultado podría desplazar a los príncipes azules hasta el décimo puesto si se impone alguno de los dos equipos.