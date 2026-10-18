 Resultado Mixco vs. Cobán - Jornada 15 Apertura 2026
Deportes

Mixco derrota a Cobán Imperial y escala en la tabla de posiciones

Los chicharroneros hicieron valer su localía en el Estadio Santo Domingo, derrotaron a Cobán Imperial y sumaron tres puntos importantes en la jornada 15 del Apertura 2026.

Compartir:
Partido entre Deportivo Mixco y Cobán Imperial - Cobán Imperial
Partido entre Deportivo Mixco y Cobán Imperial / FOTO: Cobán Imperial
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Deportivo Mixco consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Cobán Imperial en el Estadio Santo Domingo, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El conjunto chicharronero aprovechó su condición de local y, con anotaciones de José Ramón Bolaños, Nicolás Martínez y Fabián Cuero, sumó tres puntos que le permiten llegar a 23 unidades en la clasificación general, a la espera de los demás resultados de la fecha.

El marcador se abrió al minuto 22, cuando José Ramón Bolaños apareció para definir con un sutil toque ante la salida del guardameta Tomás Casas. La anotación permitió a los mixqueños tomar la ventaja y afrontar con mayor tranquilidad el resto de la primera parte. Cobán Imperial intentó reaccionar, pero no logró encontrar el camino hacia el gol, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso con el 1-0 favorable a los locales.

Mixco fue letal en su fortín

En la segunda mitad, Mixco encontró la oportunidad de ampliar la diferencia y asegurar el triunfo al minuto 70. Nicolás Martínez, quien llevaba pocos minutos en el terreno de juego, fue el encargado de transformar en gol un lanzamiento desde el punto penal para establecer el 2-0. La jugada se originó gracias a la intervención de Kennedy Rocha, quien también había ingresado recientemente y provocó la acción que terminó con la sanción de la pena máxima.

Cobán Imperial aún lograría descontar al minuto 86 por medio de Michael Moreira, quien anotó por segundo partido al hilo y su cuarto del torneo, pero al minuto 90 llegaría el definitivo 3-1 por medio de Fabián Cuero con un disparo de larga distancia.

Con este resultado, Mixco alcanzó los 23 puntos y mantiene sus aspiraciones de seguir escalando posiciones, aunque todavía tiene pendiente su compromiso frente a Municipal, programado para el martes 21 de octubre a las 15:00 horas, correspondiente a la jornada 12 del certamen. Ese encuentro podría provocar movimientos en la tabla.

Por su parte, Cobán Imperial se mantiene provisionalmente en la novena posición, pero estará atento al duelo entre Malacateco y Comunicaciones, cuyo resultado podría desplazar a los príncipes azules hasta el décimo puesto si se impone alguno de los dos equipos.

Foto embed
José Ramón Bolaños, jugador del Deportivo Mixco - Deportivo Mixco
Standings provided by Sofascore

En Portada

Investigación por crimen de Solórzano Foppa recibe apoyo internacionalt
Nacionales

Investigación por crimen de Solórzano Foppa recibe apoyo internacional

02:35 PM, Oct 18
TikTok elimina uno de los últimos videos de Solórzano Foppat
Nacionales

TikTok elimina uno de los últimos videos de Solórzano Foppa

06:01 PM, Oct 18
Exfiscal ofrece disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Tozt
Nacionales

Exfiscal ofrece disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Toz

07:00 PM, Oct 18
Guastatoya celebra ante Municipal un empate y el lideratot
Deportes

Guastatoya celebra ante Municipal un empate y el liderato

07:58 PM, Oct 18
Mixco derrota a Cobán Imperial y escala en la tabla de posicionest
Deportes

Mixco derrota a Cobán Imperial y escala en la tabla de posiciones

04:58 PM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar