El Clásico: Yamal vs. Mbappé en antesala del Balón de Oro

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, y Kylian Mbappé, emblema del Real Madrid y del combinado francés, se verán las caras este domingo en el Spotify Camp Nou, 24 horas antes de asistir en Londres a la gala del Balón de Oro, donde ambos aspirarán a ser coronados por primera vez.
Aunque el plazo para votar de los cien periodistas que conforman el jurado internacional del galardón terminó el 28 de septiembre, los dos futbolistas se citarán en el primer Clásico del curso, el mayor escaparate de LaLiga EA Sports, decididos a demostrar que merecen suceder a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del planeta.
Les avala un momento de forma espléndido. Lamine Yamal llegará a la cita con diez goles anotados y diez asistencias en doce partidos con el Barcelona, mientras que Mbappé acumula 12 dianas y 3 pases de gol en otros tantos encuentros con el Real Madrid.
Dos candidaturas con argumentos distintos
Dos futbolistas demoledores, aunque por razones distintas. Si en el francés es todo potencia física y efectividad en el remate, el azulgrana brilla por su creatividad y variedad de recursos en el regate y el golpeo; un finalizador letal a campo abierto, frente a un generador de juego que agudiza el ingenio en espacios reducidos.
Sin embargo, formalmente el Balón de Oro comprende la temporada anterior -del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, además del Mundial- y se decanta por tres criterios -rendimiento individual, determinación y carácter ejemplar; rendimiento y logros del equipo; clase y juego limpio- tan difusos que ambos tienen argumentos para defender su candidatura.
Cruce de declaraciones entre Mbappé y Yamal
Y así lo han hecho en unas últimas semanas de intensa campaña, con los dos protagonistas argumentando sus posiciones en múltiples entrevistas, y siendo respaldados públicamente por sus compañeros y entrenadores.
"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", resumió Mbappé en una entrevista a RFI publicada el pasado 22 de septiembre.
Y Lamine Yamal replicó en una conversación publicada por L'Equipe al día siguiente: "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol sólo para verle".
"Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial. Pero, por encima de todo, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte, el que me hace diferente", remató.
*Información EFE.