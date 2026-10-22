Polémica por el Balón de Oro de Todos los Tiempos

El reciente lanzamiento de la votación para el BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos) ha despertado un enorme interés a nivel mundial. Los aficionados de todo el mundo tienen la oportunidad de votar por este galardón entre los jugadores que han levantado el trofeo dos o más veces en la historia. Sin embargo, esta iniciativa también ha desencadenado un debate continuo: ¿el BOAT está a la altura del legendario Super Ballon d'Or?
La respuesta es inequívoca: no. Se trata de dos iniciativas totalmente distintas, sin ninguna conexión entre ellas.
El BOAT es una votación exclusivamente pública diseñada para celebrar la pasión de los seguidores. No se trata de un trofeo físico ni de un premio oficial el cual sea entregado en la ceremonia del Balón de Oro 2026.
La diferencia entre el BOAT y el Super Balón de Oro
A diferencia del BOAT, el Super Balón de Oro fue un trofeo oficial, físico e histórico otorgado por France Football solo una vez en la historia. Tuvo lugar en diciembre de 1989 para elegir al mejor ganador de múltiples Balones de Oro de las tres décadas anteriores.
Ese singular trofeo, otorgado por un jurado de expertos, antiguos ganadores y lectores, fue entregado a la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano.
En aquella ocasión, la 'Saeta Rubia' se impuso en la votación a iconos de la talla de Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros.
Desde entonces, el Super Balón de Oro no se ha vuelto a entregar y, actualmente, no hay fecha oficial fijada para una segunda edición.
Cristiano Ronaldo encabezaba el listado
Para esta ocasión especial, los aficionados de todo el mundo pueden votar por su ganador favorito del Balón de Oro de todos los tiempos.
La votación permanece abierta en ballondor.com, y los resultados finales elegidos por los aficionados se darán a conocer el 28 de octubre.
La polémica sobre este nuevo galardón surge luego que en redes sociales, seguidores de ambos jugadores hayan confundido esta votación digital con un premio físico y similar al predio que en su momento recibió Alfredo Di Stéfano.