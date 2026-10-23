 Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes
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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El argentino recogió en Oviedo el galardón de manos de la princesa Leonor, un reconocimiento a su brillante trayectoria, su talento y su compromiso solidario con la infancia más vulnerable.

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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 - EFE
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 / FOTO: Agencia EFE
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Este 23 de octubre de 2026, Lionel Andrés Messi recogió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el Teatro Campoamor de Oviedo, de manos de la princesa Leonor de Borbón. Acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, el futbolista argentino llegó a la ceremonia vestido de traje oscuro, tras haber recibido por la mañana la insignia conmemorativa en una audiencia presidida por la heredera al trono en el Hotel de la Reconquista. La gala, enmarcada en la 46ª edición de los premios y presidida por los Reyes de España, se desarrolló ante la expectación de aficionados y medios, que habían recibido al astro con aplausos y gaitas desde su llegada a la capital asturiana el día anterior.

Messi se convierte en el primer futbolista galardonado de forma individual y en solitario desde la creación del premio en 1987. Hasta entonces, el fútbol solo había aparecido en el palmarés a través de reconocimientos colectivos, como las selecciones de Brasil (2002) y España (2010), o el tándem formado por Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012. El fallo, anunciado el 3 de junio por un jurado presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades, coloca al rosarino junto a leyendas como Rafael Nadal, Michael Schumacher o Serena Williams (premiada en 2025).

Día emocionante para la carrera de Leo Messi

El acta del jurado destacó su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", que incluye ocho Balones de Oro, cuatro Champions League, el título mundial de Catar 2022 y cerca de cincuenta trofeos a lo largo de su carrera en el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la selección argentina. Sin embargo, el reconocimiento no se limitó a los logros deportivos: se valoró especialmente su "formidable y continuada labor solidaria" para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, a través de la Fundación Leo Messi y su papel como embajador de UNICEF.

El galardón incluye una escultura del artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación de 50.000 euros, que el propio Messi destinará a proyectos solidarios. En declaraciones previas, el futbolista subrayó que el premio "va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha" y recordó con emoción el entusiasmo de su padre, Jorge Messi.

Este reconocimiento consolida el legado de un deportista que unió el talento puro con la constancia, la humildad y el compromiso social, y que mantiene un vínculo profundo con España, el país donde forjó gran parte de su carrera legendaria.

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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 - Agencia EFE

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