Municipal anuncia los precios de los boletos para el Clásico

Municipal anunció este viernes los precios de las entradas para el Clásico 339 frente a Comunicaciones, uno de los partidos más esperados del fútbol guatemalteco. El encuentro se disputará el próximo miércoles 28 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde los rojos ejercerán como locales en el duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026.
De acuerdo con la información publicada por el conjunto escarlata, los boletos tendrán precios que van desde los Q60 hasta los Q250, según la localidad. La entrada para General Norte costará Q60, mientras que el acceso a Preferencia tendrá un valor de Q120. Por su parte, los aficionados que deseen ubicarse en Platea Sur deberán pagar Q150, y la localidad de Tribuna tendrá un precio de Q250. Con estos valores, los seguidores de ambos equipos podrán elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto para presenciar una nueva edición del enfrentamiento entre los dos clubes más populares del país.
¿Cómo llegan Municipal y Comunicaciones al Clásico?
El clásico encontrará a ambos conjuntos en momentos muy diferentes del campeonato. Municipal afrontará el compromiso con la mirada puesta en los primeros puestos de la clasificación y con la oportunidad de reforzar sus aspiraciones en la recta decisiva de la fase regular. Comunicaciones, en cambio, atraviesa una complicada crisis de resultados que lo mantiene en las últimas posiciones de la tabla, por lo que el enfrentamiento ante su máximo rival representa una oportunidad para intentar cambiar el rumbo y recuperar la confianza.
Antes de medir fuerzas en El Trébol, ambos equipos deberán cumplir con sus compromisos de la jornada 16, programados para este fin de semana. Comunicaciones recibirá a Antigua GFC el sábado 24 de octubre, mientras que Municipal visitará a Xelajú MC en Quetzaltenango. Los resultados de esos encuentros podrían influir en el panorama con el que rojos y cremas llegarán al Clásico 339, un partido que, además de la histórica rivalidad, pondrá en juego puntos importantes para sus respectivos objetivos en el Apertura 2026.