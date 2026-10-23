 Muslera da pase a la final de Libertadores a Estudiantes
Deportes

“Maracanazo” de Fernando Muslera para un Estudiantes finalista de Libertadores

El portero uruguayo, de un pésimo Mundial 2026, atajó tres penales y fue el héroe en el histórico estadio Maracaná.

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Estudiantes de la Plata es finalista de Copa Libertadores
Estudiantes de la Plata es finalista de Copa Libertadores / FOTO: EFE
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Estudiantes de La Plata, con un jugador menos durante toda la segunda mitad y con Fernando Muslera como gran héroe, eliminó en los penaltis a Flamengo en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, en la que se medirá a Palmeiras brasileño.

Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, la eliminatoria se definió en una tanda de penaltis en la que el portero uruguayo detuvo los lanzamientos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique (2-3). Una auténtica proeza en el mítico estadio carioca.

El conjunto brasileño fue incapaz de marcar en Argentina la semana pasada (0-0) y tampoco lo hizo este jueves en su casa ante los del 'Cacique' Medina, que resistieron con un hombre menos toda la segunda mitad tras la expulsión de Baltasar Rodríguez por doble tarjeta amarilla.

Estudiantes evitó así la reedición de la final de 2025 y buscará su quinto título el 28 de noviembre en Montevideo ante Palmeiras, que el miércoles apeó a Fluminense, también en la tanda de penaltis.

Los dos equipos ya se jugaron la corona continental en 1968. En aquella ocasión salió victorioso el club de La Plata.

Muslera: "El futbol, en definitiva, da revancha"

El portero uruguayo Fernando Muslera se convirtió este jueves en el héroe de Estudiantes de La Plata para la clasificación a la final de la Copa Libertadores al atajar tres penales ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y se tomó revancha de la pesadilla que vivió en el pasado Mundial de Norteamérica 2026 con la selección de su país.

"El futbol, en definitiva, da revancha", dijo Muslera con la voz cortada por la emoción luego de ser elegido la figura del partido de vuelta de semifinales de la Libertadores entre el conjunto argentino y el brasileño, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y 3-2 a favor del 'Pincharrata' en la definición desde el punto blanco.

"Quiero primero que todo dar gracias a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores", afirmó Muslera al canal ESPN al término del juego.

"Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando, y así pudimos imponernos en la tanda de penales a un gran rival como Flamengo", añadió el portero de 40 años.

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Fernando Muslera, jugador de Estudiantes de la Plata - Conmebol

*Información EFE.

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