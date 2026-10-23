 Polémica en Paraguay por código de vestimenta para la prensa
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Polémica en Paraguay por código de vestimenta para periodistas

La publicación del Club Sportivo Ameliano, que fue borrada más tarde, tendría como objetivo a la comunicadora Adriana Caballero.

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Adriana Caballero es una de las fotógrafas más reconocidas en el futbol paraguayo
Adriana Caballero es una de las fotógrafas más reconocidas en el futbol paraguayo / FOTO: Redes sociales
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El Club Sportivo Ameliano generó un fuerte rechazo en el futbol paraguayo al difundir un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos que cubrirán el partido ante Olimpia, programado para el domingo 25 de octubre en el estadio de Villeta, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

A través de un flyer del Departamento de Prensa, se solicitaba vestimenta "sport elegante". Se prohibían shorts para hombres y mujeres; en el caso de las mujeres, blusas escotadas, ombligo descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro.

El club justificó la medida por ser "una institución de familia con valores" donde asisten niños de la escuela de futbol con sus padres. La disposición surgió tras la viralización de imágenes de la fotógrafa Adriana Caballero trabajando con ropa deportiva ajustada.

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Club Sportivo Ameliano y sus medidas restrictivas para la prensa, pero que posteriormente se retractaron - Club Sportivo Ameliano

La postura del presidente del Ameliano

El presidente de la institución, Héctor Melgarejo, desautorizó de inmediato la medida. En declaraciones radiales la calificó de "una boludez" y afirmó que "no salió del club, sino que fue algo que salió de la persona encargada de prensa sin autorización alguna".

El club emitió un comunicado oficial aclarando que el código "no fue autorizado por la institución y no refleja lo que el club piensa".

"Para Ameliano, la prensa es parte de la familia. Valoramos el trabajo de cada fotógrafo, periodista y comunicador... En nuestra casa no hay lugar para exigencias que condicionen la forma de vestir de nadie. Lo único que pedimos es portar la acreditación y mantener el trato cordial", señaló la institución, y pidió disculpas por la confusión.

Milena Olmedo, jefa de prensa responsable de la publicación, reconoció el error: "Tal vez el error estuvo en no solicitar previamente la autorización correspondiente". Añadió que jamás imaginó "una reacción de tal magnitud" y ofreció disculpas si alguien se sintió ofendido.

Olmedo afirmó que su prioridad es su salud y recuperación, y solicitó cerrar el episodio con madurez y respeto. Melgarejo confirmó que continúa en el staff, aunque se encuentra de reposo médico tras una intervención quirúrgica, sin precisión sobre su regreso a las funciones.

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