 Lamine Yamal y su sorprendente look para el Balón de Oro
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Lamine Yamal y su sorprendente look para el Balón de Oro

Después de su aparición en la alfombra roja, el jugador del Barcelona ya es noticia mundial por su forma de vestir.

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Lamine Yamal sorprendió con su look este día en el Balón de Oro 2026
Lamine Yamal sorprendió con su look este día en el Balón de Oro 2026 / FOTO: EFE
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La alfombra roja del London Palladium, sede por primera vez de la 70.ª gala del Balón de Oro, se tiñó de un tono inesperado cuando Lamine Yamal hizo su aparición.

El extremo del F. C. Barcelona y de la selección española, favorito y figura mediática de la noche europea, eligió un estilismo audaz protagonizado por un detalle rosa que generó comentarios inmediatos en redes y entre los asistentes.

Lamine Yamal es el claro candidato a ganar el Balón de Oro, aunque en las últimas horas sus opciones han caído después de conocer que Pau Cubarsí no ha viajado a Londres, lo que significa que no será galardonado con el Trofeo Kopa.

Eso supone, que el '10' del FC Barcelona ganará el Kopa. Y nadie ha ganado en la historia en la misma edición los dos galardones. Karry Kane y Kylian Mbappé son los otros dos candidatos. La expectación es máxima.

El '10' del Barcelona ha apostado por un look sorprendente. A pesar de lucir un traje completamente negro, el de Rocafonda ha decidido ponerse una flor de color coral, un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, especialmente en X.

¿Por qué debería ganar Lamine Yamal el Balón de Oro 2026?

Lamine Yamal debería ganar el Balón de Oro 2026 por su combinación única de títulos colectivos, impacto individual, talento diferencial y edad histórica. A sus 19 años, nacido el 13 de julio de 2007, el extremo del Barcelona y de la selección española ha construido una candidatura muy sólida en una de las ediciones más abiertas de las últimas décadas, según la prensa internacional.

Títulos colectivos de máximo nivel: Yamal fue pieza clave en el doblete más prestigioso posible en un año de Mundial: campeón del Mundo 2026 con España (apenas días después de cumplir 19) y campeón de LaLiga 2025-26 con el Barcelona, además de la Supercopa de España.

La disputa es reñida: Kane es favorito en muchas casas de apuestas por su brutal producción goleadora, y Mbappé por sus números y protagonismo. Pero Yamal une el éxito colectivo máximo (Mundial + Liga) con un rendimiento de élite y una proyección única.

En un premio que valora el conjunto de la temporada y el impacto real en los grandes escenarios, su caso es muy potente.

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