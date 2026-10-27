 El mensaje de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026
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¿Indirecta para Mbappé y Lamine? El mensaje de Kane tras ganar el Balón de Oro

Harry Kane compartió una frase que muchos vincularon con las declaraciones previas de Mbappé y Lamine Yamal, quienes se autoproclamaban ganadores del Balón de Oro.

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Ronaldo le entrega el Balón de Oro a Harry Kane - Balón de Oo
Ronaldo le entrega el Balón de Oro a Harry Kane / FOTO: Balón de Oro
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El delantero inglés Harry Kane se convirtió este lunes 26 de octubre en el ganador del Balón de Oro en su 70.ª edición, después de imponerse en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. El atacante del Bayern Múnich recibió el prestigioso reconocimiento individual en una gala en la que el brasileño Ronaldo, considerado uno de los mejores delanteros de la historia, fue el encargado de entregarle el trofeo.

Con este triunfo, Kane se convirtió en el quinto futbolista inglés en conquistar el Balón de Oro. Antes lo habían conseguido Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan, quien lo ganó en dos ocasiones, y Michael Owen. El reconocimiento supone un nuevo capítulo en la trayectoria del atacante, que logró imponerse a otros dos de los nombres más destacados del fútbol mundial y acaparó los reflectores tras conocerse el resultado de las votaciones.

El mensaje de Harry Kane

Sin embargo, más allá de levantar el galardón, el inglés también dio de qué hablar horas después de la ceremonia. A través de su cuenta en la red social X, Kane publicó un breve mensaje que no pasó inadvertido entre los aficionados: "Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido". La frase, directa y contundente, llamó la atención por su significado y por el momento elegido para compartirla, justo después de convertirse en el mejor futbolista del mundo según las votaciones del premio.

Las palabras del delantero desataron interpretaciones sobre una posible indirecta para Mbappé y Lamine Yamal, quienes en entrevistas previas decían por qué debían ganar el Balón de Oro, sus logros individuales, colectivos, etc. Para algunos aficionados, el mensaje reflejó la diferencia entre hablar de las aspiraciones individuales y demostrar el propio valor sobre el terreno de juego. Aunque Kane no mencionó directamente a ninguno de sus rivales, su publicación alimentó el debate y dejó una frase que resume su manera de celebrar el reconocimiento: trabajar en silencio y dejar que los resultados hablen por sí solos.

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Harry Kane, Balón de Oro 2026 - EFE

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