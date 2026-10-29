Identifican a persona que agredió a Camavinga en El Clásico

Los Mossos d'Esquadra identificaron y sancionaron administrativamente al aficionado que agredió a Eduardo Camavinga y a otros jugadores del Real Madrid durante la celebración del segundo gol del conjunto blanco en El Clásico ante el Barcelona. LaLiga confirmó este jueves que el responsable fue localizado tras los incidentes ocurridos en el Camp Nou, durante el encuentro que terminó con victoria madridista por 1-2 el pasado 25 de octubre.
Tras lo sucedido en el partido correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports, la patronal del fútbol español presentó una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por su parte, los Mossos d'Esquadra actuaron al amparo de la Ley del Deporte, que contempla sanciones para este tipo de comportamientos en los recintos deportivos.
El agresor de Camavinga recibirá una dura sanción
De acuerdo con la información difundida por LaLiga, la infracción previsiblemente será considerada grave, debido a que no se produjeron daños. En ese escenario, el aficionado podría enfrentarse a una multa de entre 3.000 y 60.000 euros. Sin embargo, si los hechos llegaran a calificarse como muy graves, la sanción económica podría ascender hasta los 650.000 euros. Asimismo, la legislación contempla la posibilidad de prohibir el acceso a instalaciones deportivas durante un periodo de entre seis meses y dos años para las infracciones graves, mientras que las muy graves pueden conllevar una restricción de entre dos y cinco años.
LaLiga también destacó la colaboración de los servicios de seguridad del Barcelona, que contribuyeron a identificar al responsable, quien pertenece a uno de los grupos de animación de la Grada 1957.
La información recabada será trasladada a la Comisión de Disciplina del club azulgrana para que determine las medidas correspondientes. De esta manera, el incidente protagonizado durante la celebración madridista tendrá consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el disciplinario del fútbol español.