Aficionado recibe paliza en El Trébol durante el clásico 339

El pasado miércoles 28 de octubre se realizó la edición 339 del clásico guatemalteco entre Municipal y Comunicaciones, el número 15 celebrado en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Pero esa noche pasó un capítulo de violencia en las gradas, el cual por el bien del futbol no pasó a ser tragedia dada la rivalidad entre ambas aficiones.
Como es sabido, la afición visitante tiene prohibición de ir a los estadios de la Liga Nacional, pero siempre hay hinchas que no entienden esa parte y a pesar de la restricción reglamentaria, lograr asistir a los escenarios deportivos donde juega su equipo.
Esta vez, un aficionado con camisola de Comunicaciones, la cual era escondida por el sudadero que portaba, fue identificado por la afición de Municipal en un sector del graderío del estadio Manuel Felipe Carrera, y posterior a su identificación comenzó una serie de golpes.
El video que circula en las redes sociales se ve cómo la hinchada de Municipal le levanta el sudadero para mostrar que portaba una camisola del rival, Comunicaciones. Mientras ocurría esto, otras personas plenamente identificadas como seguidores del "Mimado de la Afición" solaban algunos golpes al seguidor infiltrado.
Otros aficionados tomaron la postura de ser mediadores al evitar que dicha escena pasara a más. Y pidieron al seguidor con camisola de Comunicaciones se retirara del estadio El Trébol.
Muerte de aficionado Kevin Díaz
El domingo 27 de abril de 2014, Municipal recibía a Comunicaciones en el clásico 278 en el estadio Manuel Felipe Carrera, pero previo al derbi, una serie de disturbios en los alrededores del estadio, terminó con la muerte del aficionado blanco, Kevin Díaz, quien fue golpeado brutalmente por un grupo de seguidores en la pasarela que conecta la estación del transporte colectivo en el mercado El Guarda.
Tristemente, y cuando se jugaba el clásico nacional, se informó sobre la muerte de Levin Díaz. Ese partido continúo a pesar de la noticia y el resultado fue 0-0.