Guatemala conquista múltiples medallas en el Mundial IFBB

La delegación de Guatemala tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial Masculino y Femenino de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) 2026, que se celebra del 29 de octubre al 2 de noviembre en Santa Susanna, España, al conseguir un total de 23 reconocimientos en las distintas categorías de la competencia.
La representación nacional sumó dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, además de seis cuartos lugares, cuatro quintos y cinco sextos puestos. Entre los resultados más destacados sobresalió la actuación de Ángel Herrera, quien se proclamó campeón mundial en dos categorías, consolidándose como uno de los principales protagonistas de la delegación de Guatemala. Asimismo, consiguió un quinto lugar en Men's Games Classic Bodybuilding, en la categoría de hasta 171 centímetros.
Guatemala sobresale en el fisicoculturismo
El equipo nacional estuvo integrado por siete representantes, entre atletas y cuerpo técnico. Además de Herrera, formaron parte de la selección Jorge Galeano, Erick Sánchez, Jonathan Martínez y Jorge Daniel Patzán, bajo la dirección del entrenador Roni Zamora. También destacó la participación de Yurezca Miranda, quien marcó un hito al convertirse en integrante de la selección nacional guatemalteca de fisicoculturismo.
Con estos resultados, Guatemala dejó constancia de su presencia en una de las principales citas internacionales del fisicoculturismo, en un campeonato que reúne a competidores de diferentes países y que convierte a Santa Susanna en el epicentro mundial de esta disciplina durante varios días. La cosecha de medallas y posiciones destacadas representa un importante resultado para los atletas nacionales en el escenario internacional.