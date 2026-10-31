 Los disfraces toman el protagonismo en Municipal
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Los disfraces toman el protagonismo en el entreno de Municipal

Los jugadores escarlatas sorprendieron con sus disfraces en el último entrenamiento antes de visitar a San Pedro, por la jornada 18 del Apertura 2026.

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Disfraces de los jugadores de Municipal este Halloween 2026 - CSD Municipal
Disfraces de los jugadores de Municipal este Halloween 2026 / FOTO: CSD Municipal
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El buen ambiente se hizo presente en Municipal durante su último entrenamiento antes de afrontar su próximo compromiso en el Torneo Apertura 2026. En el marco de las celebraciones de Halloween, varios futbolistas del conjunto escarlata llegaron a las instalaciones del club con llamativos disfraces, protagonizando un momento diferente en la previa de una nueva jornada de la Liga Nacional.

A través de sus redes sociales, el equipo rojo compartió algunas fotografías de las caracterizaciones de sus jugadores, quienes aprovecharon la ocasión para mostrar su lado más divertido. Entre los disfraces que más llamaron la atención destacó el de Carlos Salvador Estrada, quien optó por vestirse de leñador, en una clara referencia al apodo de "El Hacha" con el que se le conoce dentro del entorno del fútbol guatemalteco.

Lo que viene para Municipal

Esta particular actividad llega en un momento positivo para Municipal, que mantiene un ambiente de confianza después de imponerse por 3-1 a Comunicaciones en el Clásico 339, disputado el pasado miércoles en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. El triunfo no solo representó una alegría para la afición escarlata, sino que también permitió al equipo mantenerse en la pelea por el liderato, al mismo tiempo que profundizó el complicado momento de su eterno rival.

Ahora, los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo cambiarán el ambiente festivo por la exigencia de la competencia, ya que este sábado viajarán a San Pedro para preparar su siguiente presentación. Municipal visitará este domingo, a las 15:00 horas, al Deportivo San Pedro, en un encuentro correspondiente a la jornada 18 del Apertura 2026. El desafío tendrá un ingrediente especial, pues el cuadro sampedrano no ha perdido como local durante el presente campeonato, por lo que los escarlatas buscarán prolongar su buen momento en una de las visitas más exigentes de esta recta final del torneo.

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