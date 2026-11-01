 Boca gana el superclásico a un River que sufre expulsiones
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Boca gana el superclásico a un River que sufre expulsiones

Con este triunfo Boca Juniors aseguró su clasificación adelantada a la Copa Libertadores del año próximo.

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Boca Juniors se llevó el superclásico de Argentina
Boca Juniors se llevó el superclásico de Argentina / FOTO: EFE
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Boca Juniors venció este domingo por 1-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del futbol argentino en ‘La Bombonera' por la penúltima jornada del Torneo Clausura. El equipo "Xeneize" logra importante clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. 

Con un solitario gol de Lautaro Di Lollo (m.27), el ‘Xeneieze’ festejó ante su público ante un rival que terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta (minuto 9) y Gonzalo Montiel (minuto 79).

Tras este triunfo, Boca recuperó el liderato de la tabla anual con 60 unidades, una más que Rosario Central, que el viernes le ganó por 1-2 a Sarmiento en Junín, y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dependerá de lograr un triunfo en la última jornada ante Defensa y Justicia para quedarse con el título.

Además, Boca está en la final de la Copa Sudamericana, que definirá el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, y deberá disputar el 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

Boca logra clasificación a la Copa Libertadores del próximo año

Asimismo, con este triunfo Boca aseguró su clasificación adelantada a la Copa Libertadores del año próximo y quedó en el segundo lugar de la Zona A detrás del líder, Instituto de Córdoba, que el sábado empató 3-3 como visitante ante Estudiantes de La Plata.

River Plate, por su parte, con esta derrota se quedó con 23 unidades en la Zona B y deberá esperar a la última jornada ante Aldosivi en Mar del Plata para garantizar su clasificación a la segunda fase del Torneo Clausura, único título al que puede aspirar en este año.

La plantilla del ‘Millonario’ se fue muy enfadada con la actuación de los árbitros, liderados por el central Nicolás Ramírez, quien determinó que River terminara el encuentro con dos jugadores menos.

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Boca Juniors gana el superclásico de Argentina - @BocaJrsOficial

*Información EFE. 

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