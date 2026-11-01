 Caravana ciclística en miniatura de don Mario Pineda 2026
Deportes

La caravana ciclística en miniatura de Mario Pineda cautiva el cierre de la Vuelta 2026

Conoce más de esta hermosa historia que rinde homenaje a todos los integrantes del movimiento ciclístico del año en Guatemala.

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Miniatura de la caravana ciclística en Vuelta a Guatemala 2026
Miniatura de la caravana ciclística en Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño
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El circuito del Anillo Periférico (Villa Linda) recibió este viernes 1 de noviembre la octava etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, y a lo largo del recorrido de la caravana ciclista destacó el arte y el ingenio del guatemalteco.

Se trata de la similitud de la caravana ciclística de la Vuelta a Guatemala en miniatura, una obra de arte creada por don Mario Roberto Pineda. Sin duda alguna una exposición que llamó la atención de propios y extraños a inmediaciones del Anillo Periférico, zona 11 capital.

Mario Roberto Pineda es un apasionado por el ciclismo, desde que tiene razón de uso, explicó a Emisoras unidas de Guatemala mediante una entrevista realizada por el fotógrafo Alex Meoño.

Más detalles de la caravana en miniatura

Pineda cuenta que hace alrededor de 20 años se inició en el ciclismo de la Liga de Veteranos y Ejecutivos de Guatemala, donde ya ha ganado varios premios y trofeos.

La cantidad de premios era tal que ya no había espacio en su hogar para poner los reconocimientos, por lo que empezó a mutilarlos y de ahí surge sus primeras obras de arte, los integrantes de la caravana ciclística.

Son 12 años consecutivos en los cuales Mario Roberto sale a la orilla de la carretera en el Anillo Periférico para mostrar su arte y pasión por el ciclismo.

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026 en miniatura / Alex Meoño

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