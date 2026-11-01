China cumple su amenaza y le da la espalda a LaLiga española

La televisión estatal china CCTV cumplió su advertencia y dejó de retransmitir los partidos de LaLiga española durante este fin de semana, después de la polémica generada por unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con el antiguo líder chino Mao Zedong. Aunque la cadena mantiene suspendidas las emisiones desde el pasado lunes, la plataforma digital Migu sí conservó prácticamente toda la programación de la competición, con una excepción que involucra directamente al Real Madrid.
Según pudo constatar la agencia EFE, ninguno de los encuentros programados entre el viernes y el sábado apareció en los canales de CCTV ni en su calendario oficial. La medida también se extendió a los compromisos previstos para el domingo y el lunes, por lo que partidos como el Barcelona-Alavés, el Getafe-Sevilla y el Deportivo de La Coruña-Osasuna quedaron fuera de la programación de la televisión estatal. Antes de la suspensión, la cadena acostumbraba a emitir uno o dos encuentros por jornada y todavía conserva en su aplicación algunos partidos anteriores al inicio del conflicto.
La polémica de Mbappé con China
Por su parte, Migu, socio digital exclusivo de LaLiga en China hasta la temporada 2029/30, mantuvo disponibles casi todos los encuentros de este fin de semana. Sin embargo, el Racing de Santander-Real Madrid no aparecía en su programación. Además, la plataforma tampoco muestra partidos del conjunto blanco correspondientes a jornadas anteriores de esta campaña ni de la temporada 2025/26, mientras que sí conserva contenidos de los demás equipos. La situación contrasta con la cobertura habitual de la competición y refleja que las restricciones también han alcanzado al club madridista.
El conflicto comenzó después de que Mbappé mencionara en una entrevista uno de sus memes favoritos, en el que su rostro aparecía superpuesto al de un dictador chino, en referencia a Mao Zedong. Sus declaraciones provocaron una reacción de empresas del país asiático y llevaron a CCTV a suspender las retransmisiones de LaLiga, los contenidos relacionados con el delantero francés y sus anuncios publicitarios.
Aunque el futbolista ofreció disculpas en francés, chino e inglés, y LaLiga expresó su pesar por lo sucedido, todavía no existe una fecha para el restablecimiento de las emisiones. La televisión estatal confirmó que había recibido una carta de disculpa, a la que también se sumó el Real Madrid, pero no aclaró si las explicaciones serán suficientes para levantar las restricciones.