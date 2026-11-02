 Flick lamenta las numerosas bajas del Barcelona por lesión
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Flick lamenta las numerosas bajas del Barcelona por lesión

El técnico alemán reconoció las dificultades que enfrenta el Barça por las lesiones, pero destacó la unión del vestuario y aseguró: “Todavía tenemos confianza”.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que las numerosas lesiones que afectan a su plantilla representan un problema importante de cara al compromiso de este martes frente al Aston Villa, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El técnico alemán lamentó especialmente las cuatro bajas que acumula en defensa, seis en total en el equipo, aunque aseguró que sus futbolistas mantienen la confianza y están comprometidos con el objetivo de conseguir un buen resultado.

"Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo", expresó Flick durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

Flick confía en su plantilla para enfrentar al Aston Villa

Pese a las dificultades, el entrenador destacó la unidad que existe dentro del vestuario y puso como ejemplo la disposición de Frenkie de Jong y Brian Fariñas para desempeñarse en posiciones defensivas cuando el equipo lo necesita. Además, confía en recuperar a varios futbolistas después del próximo parón, entre ellos Dani Olmo. "Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo. A Espart quizás lo veamos en el primer partido del próximo año, pero el resto estará de vuelta y será una situación diferente", explicó. También valoró las alternativas que tiene para cubrir las ausencias, como el joven Fariñas, Gerard Martín y Alejandro Balde, sobre quien reconoció que necesita recuperar confianza. "Balde lo hace bien en cada entrenamiento. Es una buena opción, pero Cancelo también está a buen nivel. Balde es un buen chico, un fantástico jugador y le intentaremos ayudar a recuperar la confianza", añadió.

En cuanto al rival, Flick tuvo palabras de elogio para Unai Emery, a quien considera "uno de los mejores entrenadores de Europa", y advirtió sobre las dificultades que puede presentar el Aston Villa. "Es un equipo bien estructurado, con distintos registros en ataque, y cuentan con Jackson, que está a un nivel increíble. Será un partido duro ante un rival que tiene calidad", señaló.

Finalmente, el técnico defendió el momento de su equipo pese a las recientes derrotas contra el PSG y el Real Madrid, al considerar que ambos resultados pudieron ser diferentes. "Todavía tenemos confianza. Confío en mi equipo, lo demostramos el sábado. Queremos alcanzar los primeros puestos de la tabla, es el objetivo", concluyó.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

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