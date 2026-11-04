 Champions League: Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguel
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Champions League: Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguel

El gesto del centrocampista, nacido en Tenerife, fue una muestra de recuerdo hacia el delantero, cuya muerte provocó impacto mundial.

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Nico Paz, jugador del Como
Nico Paz, jugador del Como / FOTO: EFE
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El futbolista hispano-argentino Nico Paz dedicó este miércoles su gol a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras un choque durante el encuentro contra el Andorra, con un homenaje en el encuentro entre el Como y el Lens, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Paz marcó en el minuto 40 para poner el 0-3 en el marcador y, tras celebrar el tanto, mostró una camiseta con una fotografía de De Miguel y el mensaje 'Descanse en paz'.

El gesto del centrocampista, nacido en Tenerife, fue una muestra de recuerdo hacia el delantero, cuya muerte provocó numerosas muestras de condolencia en el futbol español y mundial.

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Nico Paz, jugador del Como - EFE

La goleada 1-9 

Nueve goles del Como de Cesc Fábregas sepultaron este miércoles a un Lens muy lejos del nivel de la 'Champions', doblegado por un equipo que convirtió el partido en un auténtico festival goleador, que le afianza entre los primeros clasificados y le permite, una vez más, hacer historia.

El equipo de Fàbregas no levanta el pie del acelerador. Con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y supone un quebradero de cabeza para sus rivales. Hoy, con el Lens de víctima, además de mostrar el juego compacto que le caracteriza, se convirtió en una máquina de hacer goles.

La muerte de Jesús de Miguel

El 2 de noviembre de 2026, en el estadio Heliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife, durante el partido Tenerife vs. Andorra (empate 2-2), en el tiempo de descuento (alrededor del minuto 97), De Miguel chocó con el portero del Andorra, Jesús Owono. Owono salió a despejar un balón y su rodilla impactó con fuerza en el pecho (y zona facial) de De Miguel.⁠

El golpe provocó una parada cardiorrespiratoria. Fue atendido en el campo, reanimado (en el césped o durante el traslado en ambulancia) y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El partido se suspendió. Owono fue expulsado.⁠

Durante la madrugada su estado empeoró a nivel neurológico. El club confirmó su fallecimiento a las 8:00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026.⁠

El portero Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel

A través de un comunicado publicado por el FC Andorra, Jesús Owono expresó su profundo dolor tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.

*Información EFE. 

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