 Mourinho sobre Vinícius: “Ha hecho un partido muy aceptable”
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José Mourinho sobre Vinícius: “Ha hecho un partido muy aceptable”

El técnico del Real Madrid también dedicó unas palabras para su jugador Jude Bellingham.

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Vinícius, jugador del Real Madrid
Vinícius, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que "Vini ha hecho un partido muy aceptable", después de la victoria de su equipo en la visita al AEK de Atenas (2-3) con remontada incluida, y no culpó a la titularidad del brasileño del cambio de banda de Yan Diomande.

"Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinícius en esa línea ha cumplido muy bien", añadió José Mourinho.

Además, el portugués reconoció que hasta ahora ha tenido que usar "80 % con la [mano] derecha y 20 % con la izquierda, más o menos", para guiar al jugador. Explicó el cambio por Brahim por las circunstancias de partido: "La gente que entra da una gran contribución, este lado izquierdo Carreras-Brahim ha tenido importancia en el partido, ese cambio por Cucurella con amarilla y Vinícius cansado. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad".

Se enorgulleció de la profundidad de su plantilla: "Me da rabia todos los que no están jugando, porque todos merecen jugar. La prueba es cómo juegan aquellos que normalmente no juegan. Hasta Militao, donde sí hemos arriesgado un poquito de hacerlo jugar de titular después de tanto tiempo, con un inicio más difícil de coger la intensidad y el ritmo de partido, después se ha estabilizado y ha hecho un partido muy bueno".

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José Mourinho, técnico del Real Madrid - EFE

Habló de Jude y de Valverde

José Mourinho dedicó unas palabras a Jude Bellingham: "Es un jugador único, creo, no hay en el mundo del futbol hoy un jugador de centro del campo como Jude, completo a todos los niveles. No tengo muchas palabras porque para mí es un jugador absolutamente extraordinario. Cuando un día no hace un gran partido, de abrir la boca, tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada a gol, es un jugador extraordinario. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de este nivel".

Antes, en los micrófonos de Movistar Plus+, también había opinado sobre Fede Valverde, que volvió a jugar de centrocampista: "Fede tiene esta capacidad. Cuando juega de lateral derecho, es más complicado. Hoy no le he pedido tirar, lo que le he pedido es que el partido estaba roto, a jugarse con una gran velocidad, y un jugador fresco como Fede, con la capacidad que tiene de comer metros, lo que le he dicho es atacar espacios y llegar a zonas de peligro".

¡Otra remontada! Real Madrid vence sobre la hora al AEK Atenas

El Real Madrid protagonizó otra épica remontada en Champions League, ahora para vencer (2-3) al AEK Atenas.

*Información EFE. 

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