 El mundo del futbol despide en silencio a Jesús de Miguel
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El mundo del futbol despide en silencio a Jesús de Miguel

El silencio marcó el funeral del delantero del Club Deportivo Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe sufrido por el portero del Andorra, Jesús Owono.

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Miguel de Jesús recibe último adiós de su pueblo
Miguel de Jesús recibe último adiós de su pueblo / FOTO: @CDTOficial
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El silencio marcó el jueves el funeral del delantero del Club Deportivo TenerifeJesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe sufrido por el portero del Andorra, Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Al funeral, oficiado en la localidad de Navahermosa en Toledo, España, acudieron numerosos representantes del mundo del futbol y vecinos del pueblo, que arroparon a la familia del futbolista.

En este pueblo de Los Montes de Toledo, de unos 3.500 habitantes, pasó temporadas durante su infancia el futbolista, por lo que los vecinos de Navahermosa han coincidido en señalar este jueves que el suceso es "una pena y una injusticia".

Y es que desde el martes 3 de noviembre, día en que falleció De Miguel, de 30 años, la pena ha invadido las calles de Navahermosa, pueblo de sus padres y abuelos y cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.

Los restos mortales del jugador llegaron a primera hora de este jueves al tanatorio de Navahermosa y la llegada de la plantilla y el cuerpo técnico del CD Tenerife, vestidos de riguroso luto, ha sido uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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El gesto del centrocampista, nacido en Tenerife, fue una muestra de recuerdo hacia el delantero, cuya muerte provocó impacto mundial.

Consternación por la muerte de Jesús de Miguel

El mundo del futbol, consternado por lo ocurrido, ha querido apoyar a los seres queridos de Jesús de Miguel y hasta Navahermosa han viajado autoridades como el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; el presidente de AFE, David Aganzo y el ex seleccionador José Antonio Camacho.

Personalidades del mundo del futbol y vecinos de Navahermosa han llenado la parroquia de San Miguel Arcángel, en la que el silencio ha protagonizado el oficio religioso, excepto cuando seres queridos del fallecido han tomado la palabra para recordar cómo era Jesús de Miguel, lo que significaba para ellos y el valor humano del futbolista.

Al finalizar la misa, sus seres queridos han alzado a hombres el féretro y han sido los encargados de dar el último adiós a Jesús de Miguel por las calles de su pueblo.

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Jugadores de Tenerife visten rigurosamente de color negro durante honras fúnebres de Jesús de Miguel - EFE

*Información EFE.

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