 Boca campeón de la tabla anual en el futbol de Argentina
Deportes

Cierre de infarto en Argentina que deja en ridículo a la afición de Rosario

La hinchada de Rosario Central festejaba el título y se proclamaban bicampeones, sin darse cuenta que un gol de último minuto de Boca cambió la historia.

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Boca Juniors es campeón de la tabla anual del futbol argentino
Boca Juniors es campeón de la tabla anual del futbol argentino / FOTO: EFE
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Un gol en el último minuto del delantero ecuatoriano Enner Valencia selló este sábado una laboriosa victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre Defensa y Justicia que de paso le proclamó campeón de la tabla anual, un título luego de 1.347 días de su última conquista.

Enner Valencia, que había firmado un triplete para la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina a expensas de Racing, aseguró la supremacía del xeneize en la temporada al acumular 63 puntos entre los torneos Apertura y Clausura.

Boca superó por uno a Rosario Central (62), que derrotó por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, y por 3 a Argentinos Juniors (60), que cayó como local por 0-2 ante Huracán.

Boca Juniors había celebrado su último título el 1 de marzo de 2023 tras golear por 3-0 a Patronato en la disputa de la Supercopa Argentina. Fue el título número 74 de su historia, 52 en el ámbito local y 22 en el internacional.

Los beneficios para Boca Juniors 

Tras esta conquista, Boca se clasifico para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará además la Supercopa Internacional de esta temporada con el campeón de la Copa Argentina.

Esta fue la segunda edición de este torneo anual, que el año pasado había coronado a Rosario Central. El campeonato de la tabla anual es para Juan Román Riquelme el primero desde que ejerce como presidente del club, el tercero del capitán Leandro Paredes en su regreso y el tercero del técnico Rodolfo Arruabarrena.

En el futuro de Boca aparece ahora las semifinales de la Copa Argentina.

También jugará el 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro en Barranquilla.

Y tiene la posibilidad de disputar luego los octavos de final del Torneo Clausura.

Los campeones de la tabla anual del futbol argentino: 

  • Rosario en 2025
  • Boca Juniors en 2026. 
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Boca Juniors campeón de la tabla anual del futbol de Argentina - @BocaJrsOficial

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